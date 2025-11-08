ผลสอบจตช.ชี้ พงส. คดีเว็บพนัน “สส.กฤต” บกพร่อง ข้อมูลคลาดเคลื่อน แต่ถูกลงโทษแค่ตักเตือน-ภาคทัณฑ์

ผลสอบจตช.ชี้ชุดพนักงานสอบสวนคดีเว็บพนัน “สส.กฤต” บกพร่อง เร่งรีบ ข้อมูลคลาดเคลื่อน แต่ผบก.ภ.จว.สงขลา สั่งยุติ ลงโทษแค่ตักเตือนและภาคทัณฑ์
วันที่ 7 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ซึ่งได้รายงานต่อ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2567 กรณี นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ร้องเรียนขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับคณะพนักงานสอบสวนคดีเว็บพนันออนไลน์ “imiwin” และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่มีผู้ต้องหา คือ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส.ส.พรรคกล้าธรรม กับพวก
คณะกรรมการตรวจสอบของ จตช. ระบุว่า แม้พนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องนายชนนพัฒฐ์และพวกได้ถูกต้องตามข้อกล่าวหา แต่ในขั้นตอนการสอบสวนเพิ่มเติมพบความบกพร่องหลายประการ โดยเฉพาะการสอบปากคำ พ.ต.ต.ประชิต ทิพมณี ผู้กล่าวหา และ ร.ต.อ.นวพล ลื่อดิลกวัฒนา พยาน ที่ดำเนินการอย่างเร่งรีบและไม่รอบคอบ
รายงานระบุว่า การสอบสวนดังกล่าวทำขึ้น อย่างสั้น ๆ ไม่ชัดเจน ไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุน ขณะที่พยานทั้งสองให้การยืนยันว่า การสอบปากคำเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ บก.น.7 บช.น. ดำเนินไปอย่างเร่งรีบ เพื่อให้พนักงานสอบสวนเดินทางไปสนามบินทันเวลา
นอกจากนี้ ยังพบว่าข้อมูลในคำให้การเพิ่มเติม “คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง” โดยในเอกสารระบุวันที่ 24 มิถุนายน 2565 และสถานที่เป็น สภ.เมืองสงขลา ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง อีกทั้งข้อความในคำให้การยังมีลักษณะกำกวม อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดในประเด็นการสอบสวนได้
จตช. เห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความบกพร่อง ของพนักงานสอบสวน เนื่องจากสอบสวนไม่สิ้นกระแสความ และไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการสอบสวน จึงมีมติเอกฉันท์ว่ามีมูลความผิดวินัย และเสนอให้ ผบ.ตร. พิจารณาตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 117
โดยแยกพิจารณาออกเป็น 2 คดีหลัก คือ
1. คดีอาญา สภ.เมืองสงขลา ที่ 352/2565
มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 4 นาย ได้แก่ พ.ต.อ.ภูวรา แก้วพารัตน์ พ.ต.ท.พิเชษฐไชย หนูผุด พ.ต.ท.อเสก สีแก้วเขียว พ.ต.ท.จตุพลพัฒช์ ปุณยมนตรี มีกรณีบกพร่องอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย
2. คดีอาญา สภ.หาดใหญ่ ที่ 1010/2565
ผู้เกี่ยวข้องคือ ร.ต.อ.เดชาวัต มากคำ พนักงานสอบสวน พ.ต.ท.โชคทวี จันทร์ทองอ่อน ผู้บังคับบัญชา มีกรณีบกพร่องอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย
อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ได้ลงนามในคำสั่ง ยุติการดำเนินการทางวินัย โดยพิจารณาให้ลงโทษเพียง ว่ากล่าวตักเตือนและภาคทัณฑ์ ข้าราชการตำรวจ 6 นาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ยุติเรื่องทางวินัย พ.ต.ท.พิเชษฐไชย หนูผุด (เสียชีวิตแล้ว), พ.ต.ท.จตุพลพัฒช์ ปุณยมนตรี, พ.ต.ท.อเสก สีแก้วเขียว, พ.ต.ท.โชคทวี จันทร์ทองอ่อน
ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน พ.ต.อ.ภูวรา แก้วพารัตน์ (หัวหน้าสถานี) เหตุบกพร่องต่อหน้าที่ แต่มีเหตุลดหย่อนเพราะภารกิจมากและไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัยมาก่อน ขณะเดียวกันลงโทษภาคทัณฑ์ ร.ต.อ.เดชาวัต มากคำ รอง สว.สภ.หาดใหญ่
ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 124, 179 และ 180 ประกอบกับ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษข้าราชการตำรวจ