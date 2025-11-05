เอเย่นยาเสพติดเมืองนครปฐม หนีคดีไปบวช โพสต์เย้ยเจ้าหน้าที่ ชะล่าใจไม่รู้ตัวมีหมายจับถูกรวบคาบ้าน

ตำรวจนครปฐมตามรวบแก๊งค้ายาเสะติด โพสต์ลงโซเชียลเย้ยเจ้าหน้าที่ หลังหนีรอดบวช ก่อนสึกออกมากลับบ้านกบดานบ้านเกิด ค้นบ้านเจอปืนขนาด 9 มม.กระสุน 7 นัด นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนิคดีตามกฎหมาย
วันนี้( 5 พ.ย.)เมื่อเวลา 11.00 น.พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม แถลงข่าวผลงาน กก.สืบสวน ภ.จว.นครปฐม นำโดย พ.ต.อ.ปิโยรส กัณหะสิริ ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครปฐม และ พ.ต.ท.รุ่งธรรม เมษะยศพัฒน์ สว.สส. กก.สืบสวน ภ.จว.นครปฐม นำกำลังจับกุมตัว นายวรวุฒิ หรือวุฒิ สระกบแก้ว อายุ 38 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดนครปฐม ที่ 564/2568 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568 ข้อหา สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำผิดร้ายแรงเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบ ฐาน ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า)
โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป พร้อมของกลาง อาวุธปืน ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ FN หมายเลขทะเบียนปืน กท 5246405 จำนวน 1 กระบอก ซองกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 1 อัน เครื่องกระสุนปืน ขนาด 9 มม. จำนวน 7 นัด และ ซองพกหนังสีดำ จำนวน 1 อัน บ้านเลขที่ 49 หมู่ 6 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 27 พ.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุม นายเกียรติศักดิ์ หรือจิ๊บ อารมณ์ชื่น ได้พร้อมของกลาง ยาบ้าจำนวน 1,820,000 เม็ด พร้อมอาวุธปืนจำนวนหนึ่ง เหตุเกิดที่ บ้านเช่าเลขที่ 177 ม.5 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อดำเนินคดีข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย อันเป็นการ กระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายต่อประชาชน กระทบความมั่นคงของรัฐ, 2. มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อทำการสืบสวนขยายผลทราบว่า ผู้ร่วมขบวนการคือ นายวรวุฒิ ผู้ต้องหารายนี้ ซี่งหนีไปอุปสมบท และท้าทายระบบ ด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กเย้ยหยัน เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตลอดเวลา ต่อมา พ.ต.ต.จตุพล บัวโพธิ์ สว.สส. (นปพ.) กก.สืบสวน ภ.จว.นครปฐม ร.ต.อ.วราเสฏฐ์ กลั่นหวาน และ ร.ต.อ.สัญญา สายจีน รอง สว.สส. กก.สืบสวน ภ.จว.นครปฐม สืบทราบว่า นายวรวุฒิ หนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านดังกล่าว จึงขอศาลออกหมายค้น พบ นายวรวุฒิ พร้อมอาวุธปืนขนาด 9 มม. อีก 1 กระบอก เมื่อทำการตรวจปัสสาวะยังพบว่าเป็นสีม่วง
จึงได้จับกุมตัวตามหมายจับ พร้อมทั้งแจ้งข้อหา เพิ่มเติมว่า มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (เคตามีน) โดยผิดกฎหมาย นำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.กำแพงแสน ดำเนินคดีต่อไป.