ป.ป.ส. ปูพรมทั่วประเทศ จับ-ปรับ "ร้านกระท่อม" ขายใกล้สถานศึกษา พ่วงขายกัญชา

MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. เผย เปิดปฏิบัติตรวจค้นร้านกระท่อมฝ่าฝืนกฎหมายใหม่ จำหน่ายใกล้โรงเรียน พบลอบขายกัญชาพ่วง สั่งปรับ-จับกุมทันที
วันนี้ (15 ต.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อจัดระเบียบสังคมตามประกาศกระทรวงฯ คุมเข้มร้านขายใบกระท่อม ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ผ่านมา ว่า ตามข้อสั่งการที่ได้ให้ไว้กับทุกหน่วยงานทั่วประเทศ ในการบังคับใช้กฎหมายทันที เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของเรา โดยภายหลัง ประกาศกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ วิธีการ หรือลักษณะต้องห้ามในการขายใบกระท่อม พ.ศ. 2568 มีผลบังคับใช้ ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ห้ามขายใบกระท่อมและน้ำต้มใบกระท่อมในระยะ 1,000 เมตรจากสถานศึกษา และห้ามขายในลักษณะแผงลอยหรือเร่ขาย ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับเป็นพินัยสูงสุด 50,000 บาท สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกระท่อมที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายพร้อมกันทั่วประเทศ โดยพบการกระทำผิดที่น่ากังวลในหลายพื้นที่
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า เจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.9 ร่วมกับตำรวจ สภ.เมืองสงขลา เข้าตรวจสอบร้านขายกระท่อมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ พบร้าน "ราชาใบกระท่อม" เปิดจำหน่ายและยอมรับว่าร้านตั้งอยู่ในเขต 1,000 เมตรจากมหาวิทยาลัย แต่ที่น่าตกใจคือ จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าร้านดังกล่าวยังมีการลักลอบจำหน่าย ยาแก้ไอ และกัญชา ซึ่งเป็นยาเสพติดและสมุนไพรควบคุม เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุม นายสุเมธ (สงวนนามสกุล) ผู้ขาย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา ดำเนินคดีอาญาทันที
พ.ต.ต.สุริยา เผยอีกว่า ขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคกลาง ปปส.ภ.1 ได้นำกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว พบร้านกระท่อมกระทำผิดกฎหมาย 3 ร้าน มีลักษณะความผิดคล้ายกันคือ ตั้งเป็นแผงลอยริมถนน และอยู่ในระยะไม่เกิน 1,000 เมตรจากสถานศึกษา อีกทั้งยังไม่ติดป้ายประกาศเตือนตามที่กฎหมายกำหนด
พ.ต.ต.สุริยา เผยต่อว่า ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือ ปปส.ภ.5 นำทีมร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.เมืองลำพูน ตรวจสอบร้านค้าบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง พบร้านแผงลอย 2 แห่งลักลอบขายน้ำกระท่อมและใบกระท่อมสดริมทาง โดยผู้กระทำผิดทั้งหมดในพื้นที่ จ.ปทุมธานี และ จ.ลำพูน เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับเป็นพินัยต่อไป
เลขาธิการ ป.ป.ส. เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่เข้มงวด เพราะร้านค้าเหล่านี้อาจเป็นแหล่งมั่วสุมหรือส่งผลให้เกิดการกระทำความผิดกฎหมายอื่นที่ร้ายแรงกว่าได้ การตรวจพบยาแก้ไอและกัญชาในร้านกระท่อมใกล้สถานศึกษา ถือเป็นภัยคุกคามต่ออนาคตของชาติ
"ผมได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบเช่นนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อจัดระเบียบสังคมให้ปลอดภัยสำหรับลูกหลานของเรา ขอให้เชื่อมั่นว่า สำนักงาน ป.ป.ส. จะทำงานอย่างเต็มที่ และขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นการกระทำผิดในลักษณะนี้ สามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด" เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้าย