ผบ.ตร.ไม่หวั่น "โจ๊ก-อัจฉริยะ" จับมือกดดัน ย้ำข้อมูลเว็บพนันที่ส่งให้ตรวจสอบไม่ใช่ยุคตน ลั่นเอาผิดไม่ไว้หน้าหากพบตร.เอี่ยว

ผบ.ตร. ย้ำทำงานโปร่งใส ไม่หวั่นแรงกดดัน “โจ๊ก-อัจฉริยะ” พร้อมเปิดรับข้อมูลตรวจสอบทุกเรื่อง หากพบตำรวจพัวพันเว็บพนันเอาผิดไม่ไว้หน้า ยันข้อมูลที่ให้ตรวจสอบไม่ใช่ยุคตน ปัดข่าวแต่งตั้งเพื่อนร่วมรุ่นลงทำเลทองหาผลประโยชน์ ยันทุกตำแหน่งพิจารณาตามกฎหมาย
วันนี้ ( 7 พ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงกรณีที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ออกมาเรียกร้องการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่า การชุมนุมหรือแสดงความเห็นเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่สามารถทำได้ แต่ขออย่ากระทบประชาชน พร้อมเปิดรับข้อมูลจากทุกฝ่าย หากมีหลักฐานสามารถส่งตรงถึงตนเพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างโปร่งใส
ผบ.ตร. ระบุว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้สร้างความวุ่นวายหรือปวดหัวให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่เป็นสิ่งที่ต้องนำมาตรวจสอบว่ามีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ หากพบความจริงจะเร่งดำเนินการทันที โดยจะให้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สื่อสารความคืบหน้าต่อสาธารณะ
สำหรับกรณีที่นายอัจฉริยะขีดเส้นตายให้ตำรวจปิดเว็บพนันออนไลน์ที่มีตำรวจและบุคคลสำคัญเกี่ยวข้องภายในวันอาทิตย์ นี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอน โดยเฉพาะการตรวจสอบและปิด URL ของเว็บพนันที่ยังเปิดให้บริการ หากพบตำรวจคนใดมีส่วนเกี่ยวข้อง จะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญา
ส่วนข้อกล่าวหาที่ว่ามีการแต่งตั้งเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 41 ไปอยู่ในทำเลทอง หรือ มีการจ่ายผลประโยชน์ให้นายอัจฉริยะเดือนละ 200,000 บาทนั้น ผบ.ตร. ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง การแต่งตั้งตำแหน่งทุกระดับตั้งแต่ผู้บังคับการขึ้นไปเป็นไปตามกฎหมาย ยึดหลักอาวุโส ความรู้ความสามารถ และความประพฤติ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) อย่างรอบคอบ
“ผมไม่เคยแต่งตั้งใครเพื่อหวังผลประโยชน์ และไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ใด ๆ รุ่นผมก็ใกล้เกษียณแล้ว ผมย้ำเสมอให้ทุกคนทำงานเพื่อประชาชน เพื่อประเทศชาติ หากทำผิดต้องรับผิดชอบตัวเอง แม้จะเป็นเพื่อนผมก็ไม่เอาไว้” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าว
เมื่อถามว่ารู้สึกปวดใจหรือไม่กรณีนายอัจฉริยะจับมือกับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. เพื่อเปิดโปงขบวนการเรียกรับผลประโยชน์ในวงการตำรวจ ผบ.ตร. กล่าวว่า ไม่รู้สึกปวดใจ และพร้อมรับฟังทุกคำวิจารณ์ แต่ขออย่าว่าทั้งองค์กรหรือวิชาชีพตำรวจ
“ข้อมูลอะไรส่งมาได้เลย ถ้าส่งมาตั้งนานแล้วไม่ทำ ก็อยากชี้แจงว่า ไม่ใช่ยุคของผมนะ ยุคผมดำเนินการหมดแล้ว และสั่งการมาตลอด” ผบ.ตร. กล่าว พร้อมยืนยันว่า การตรวจสอบกรณีของ พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ หรือ อดีตรอง ผบ.ตร. ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามกรอบของกฎหมาย
ทั้งนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เปิดเผยด้วยว่า ในวันที่ 10 พฤศจิกายน นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานแถลงผลการจับกุมเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ด้วยตนเอง