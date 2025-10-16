ผบ.ตร.นำประกอบพิธีวันตำรวจ 2568 มอบโล่เชิดชูเกียรติ 128 ราย เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจบาดเจ็บจากหน้าที่

ผบ.ตร.นำข้าราชการตำรวจร่วมพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2568 ยกย่องผู้ปฏิบัติดีเด่น 128 ราย พร้อมมอบกำลังใจตำรวจบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
วันนี้ (16 ต.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานในพิธีต่าง ๆ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2568 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยมี รอง ผบ.ตร., จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.), ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., ข้าราชการตำรวจ และคณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธี
ในปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีเนื่องในวันตำรวจขึ้นในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2568 โดยวันนี้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พิธีถวายสักการะพระบรมรูปหล่อ รัชกาลที่ 9, พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4, พิธีสักการะรูปปั้นจำลอง พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและเจริญพระพุทธมนต์
จากนั้น ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม, ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้ผ่านการคัดเลือกดีเด่นในด้านต่างๆ และพลเมืองดีที่ช่วยเหลืองานตำรวจ รวมจำนวน 128 ราย ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ก่อนเดินทางพร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ไปเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจ
ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ 17 ตุลาคม 2568 วันตำรวจ ผบ.ตร.และนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และคณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ จะร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2568 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มดอกไม้พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5, พิธีถวายราชสักการะและถวายมาลัยสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 9, พิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ, พิธีวางพวงมาลาและพิธีตรึงหมุดแผ่นจารึกรายชื่อข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายร้อยตำรวจ