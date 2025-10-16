xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ตร.นำประกอบพิธีวันตำรวจ 2568 มอบโล่เชิดชูเกียรติ 128 ราย เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจบาดเจ็บจากหน้าที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ผบ.ตร.นำข้าราชการตำรวจร่วมพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2568 ยกย่องผู้ปฏิบัติดีเด่น 128 ราย พร้อมมอบกำลังใจตำรวจบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่



วันนี้ (16 ต.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานในพิธีต่าง ๆ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2568 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยมี รอง ผบ.ตร., จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.), ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., ข้าราชการตำรวจ และคณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธี


ในปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีเนื่องในวันตำรวจขึ้นในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2568 โดยวันนี้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พิธีถวายสักการะพระบรมรูปหล่อ รัชกาลที่ 9, พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4, พิธีสักการะรูปปั้นจำลอง พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและเจริญพระพุทธมนต์


จากนั้น ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม, ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้ผ่านการคัดเลือกดีเด่นในด้านต่างๆ และพลเมืองดีที่ช่วยเหลืองานตำรวจ รวมจำนวน 128 ราย ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ก่อนเดินทางพร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ไปเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจ


ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ 17 ตุลาคม 2568 วันตำรวจ ผบ.ตร.และนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และคณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ จะร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2568 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มดอกไม้พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5, พิธีถวายราชสักการะและถวายมาลัยสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 9, พิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ, พิธีวางพวงมาลาและพิธีตรึงหมุดแผ่นจารึกรายชื่อข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายร้อยตำรวจ
































ผบ.ตร.นำประกอบพิธีวันตำรวจ 2568 มอบโล่เชิดชูเกียรติ 128 ราย เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจบาดเจ็บจากหน้าที่
ผบ.ตร.นำประกอบพิธีวันตำรวจ 2568 มอบโล่เชิดชูเกียรติ 128 ราย เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจบาดเจ็บจากหน้าที่
ผบ.ตร.นำประกอบพิธีวันตำรวจ 2568 มอบโล่เชิดชูเกียรติ 128 ราย เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจบาดเจ็บจากหน้าที่
ผบ.ตร.นำประกอบพิธีวันตำรวจ 2568 มอบโล่เชิดชูเกียรติ 128 ราย เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจบาดเจ็บจากหน้าที่
ผบ.ตร.นำประกอบพิธีวันตำรวจ 2568 มอบโล่เชิดชูเกียรติ 128 ราย เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจบาดเจ็บจากหน้าที่
+13
กำลังโหลดความคิดเห็น