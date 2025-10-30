“อรรถกร” ยังไม่ได้คุย “สส.ช.ช้าง” ถูกโยงสแกมเมอร์ คาดจะประชุมกันในพรรค

“อรรถกร” เผย ยังไม่ได้คุย สส.ช.ช้าง ที่ถูกกล่าวหาโยงแก๊งสแกมเมอร์ คาด จะมีการประชุมกันในพรรค
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (30 ต.ค.) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงกรณี นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่านักการเมือง ช.ช้าง สังกัดพรรคกล้าธรรม มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ ว่า คาดหลังจากนี้จะมีการประชุม ยืนยันขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้กันในพรรค และยังไม่เห็นการชี้แจงของ สส.ที่ถูกกล่าวหา คงต้องมีการพูดคุยกันในพรรค และส่วนตัวยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้กับ สส.ที่ถูกกล่าวหา