กมธ.วุฒิฯ จ่อเชิญ "โจ๊ก-อัจฉริยะ" แจงหลังแฉขรก.โยงทุนเทา ประสาน "ฉัตรวรรษ" ร่วมสอบพยานฮั้วสว.กลับคำ

กมธ.กฎหมายฯ วุฒิสภา เล็งเชิญ "อัจฉริยะ-รองโจ๊ก" แจง หลังเดินสายแฉขรก.ไทยโยงทุนสีเทา หวั่นกระทบความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม ตอบปมพยานคดีฮั้ว สว. กลับคำให้การ จะประสานงานกับ ‘ฉัตรวรรษ’ ร่วมกันตรวจสอบ
วันนี้ (12 พฤศจิกายน) ที่อาคารรัฐสภา พล.ต.ท. บุญจันทร์ นวลสาย สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา แถลงข่าวกรณีการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ หรือทุนสีเทา ที่ทำให้ประเทศสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก จนมีการเรียกร้องถึงคุณสมบัติของข้าราชการในระบบการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ว่าจะต้องไม่เทา ถ้าเทาก็ออกไป
พล.ต.ท. บุญจันทร์กล่าวว่า สว. ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ จะเรียกผู้เกี่ยวข้องที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้ เช่น นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม, พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ได้โปรดมาให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มาทำงานสื่อสารร่วมกัน เพื่อพัฒนาปรับปรุงบ้านเราให้ปราศจากความเทา โดยจะเชิญมาให้เร็วที่สุด
พล.ต.ท. บุญจันทร์กล่าวว่า เหตุที่เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้ง 2 คนมาให้ข้อมูลยังกรรมาธิการฯ เพราะต้องการความชัดเจน เพราะบางอย่างที่บุคคลเหล่านั้นสื่อสารจะออกไปทั่วโลก ซึ่งจะเป็นปัญหากระทบความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย จึงต้องเรียนเชิญมาร่วมกันทำงานเพื่อสร้างสรรค์ประเทศ
ทั้งนี้ พล.ต.ท. บุญจันทร์กล่าวต่อไปว่า เร็วๆ นี้ คณะกรรมาธิการฯ จะได้เรียนเชิญผู้เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ธนาคาร รวมถึงผู้รับผิดชอบระบบโทรศัพท์ จะเรียกมาให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเมื่อได้เรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องมา จะขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีพยานในคดีฮั้วเลือก สว. ได้ทำหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อขอกลับคำให้การที่กล่าวหาพรรคภูมิใจไทยนั้น พล.ต.ท. บุญจันทร์กล่าวว่า เรื่องนี้คณะกรรมาธิการการกฏหมายฯ จะประสานงานกับคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ที่มี พล.ต.ต. ฉัตรวรรษ แสงเพชร สว. เป็นประธานกรรมาธิการฯ หากมีการเรียกเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไร ทั้ง 2 คณะกรรมาธิการฯ จะทำงานร่วมกัน และแจ้งให้สื่อมวลชนทราบเป็นระยะ