ราชกิจจานุเบกษา เผย โปรดเกล้าฯ "ทรงศัก สายเชื้อ" นั่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน "สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต" ที่พ้นตำแหน่งอายุครบ 70ปี
วันนี้ (18พ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน. โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นั้น ต่อมา นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ได้พ้นจากตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีเป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง
บัดนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีอยู่จำนวนสองคนได้ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 228 ของรัฐธธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบ มาตรา 8 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระ หม่อมแต่งตั้ง นายทรงศัก สายเชื้อ เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ
วันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน