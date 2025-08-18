ผู้ตรวจฯ - อสส.เซ็น MOU เสริมพลังคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมืออัยการสูงสุด ลงนาม MOU เสริมพลังคุ้มครองสิทธิ–ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เชื่อมระบบส่งต่อดิจิทัล ลดขั้นตอน–เข้าถึงความเป็นธรรมง่ายขึ้น
วันนี้(18 ส.ค.) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ อัยการสูงสุด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิ และการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนใหเเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม ผ่านระบบส่งต่อข้อมูลดิจิทัล การพัฒนาบุคลากร และการเผยแพร่ความรู้สิทธิทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ได้กำหนดกรอบการทำงานร่วมกันในหลายมิติ ได้แก่
1.การประสานงานเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนและคุ้มครองสิทธิ รับเรื่องร้องเรียน ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง และส่งต่อเพื่อดำเนินการทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ระบบส่งต่อข้อมูลดิจิทัล ประชาชนสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานใดก็ได้ หากเรื่องอยู่นอกอำนาจ หน่วยงานจะส่งต่อข้อมูลโดยตรงไปยังอีกฝ่ายทันที เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับข้อมูลอย่างรัดกุม
3.การพัฒนาบุคลากรและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน จัดการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสัมมนาร่วมกัน เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและมาตรฐานการให้บริการ
4. การเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาล ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
5.ความร่วมมือทางวิชาการ ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี จัดทำงานวิจัย และพัฒนานโยบายเพื่อเสริมประสิทธิภาพการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
" ความร่วมมือครั้งนี้มอบประโยชน์โดยตรงให้กับประชาชนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่ว่า ประชาชนรายใดเกิดปัญหาหรือความเดือดร้อน สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน หรือขอคำปรึกษาทางกฎหมายที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสำนักงานอัยการสูงสุด และจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน ระบบส่งต่อข้อมูลดิจิทัลช่วยให้เรื่องถึงมือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และลดขั้นตอนรวมถึงค่าใช้จ่าย "
ด้าน นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ อัยการสูงสุด กล่าวว่า วันนี้ จึงนับเป็นนิมิตหมายที่ดีของพี่น้องประชาชนทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ กรณีประสบความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม จะมีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด (สคชจ.) เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำและส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน