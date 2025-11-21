“รองจเรฯ ไตรรงค์” พร้อมสอบกรณี “อัจฉริยะ” จ่อร้องซื้อขายตำแหน่ง ตร.ภาค 4 ชี้ “ก.ร.ตร.” อิสระ ไม่ขึ้นกับ ผบ.ตร.

“รองจเรฯ ไตรรงค์” ยันพร้อมสอบกรณี "อัจฉริยะ" จ่อร้องซื้อขายตำแหน่ง ตร.ภาค 4 ชี้ ก.ร.ตร. อิสระ ไม่ขึ้นกับ ผบ.ตร. รอข้อมูลผู้ร้องก่อนเริ่มสอบทางการ ไม่พบรายงานเรียกตำรวจ 4 นายให้ข้อมูล ส่วนปมตอบโต้กับ “โจ๊ก” เป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียหาย
วันนี้ (21 พ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ(รอง จตช.) กล่าวถึงกรณีที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เตรียมเดินทางมายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) เพื่อขอให้ตรวจสอบ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) และพวก กรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการซื้อขายตำแหน่งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า ทราบเรื่องดังกล่าวจากสื่อแล้ว และหากสำนักงานจเรตำรวจได้รับมอบหมายหรือมีการส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามา ก็จะต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังตามกระบวนการ โดยชี้ว่า นอกจากระบบตรวจสอบภายในของสำนักงานจเรตำรวจแล้ว คณะ ก.ร.ตร. ยังถือเป็นองค์กรอิสระที่ไม่อยู่ภายใต้คำสั่งหรือการบังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา รวมถึงไม่ขึ้นกับ ผบ.ตร.
สำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าเมื่อวานนี้มีการเรียกตำรวจ 4 นาย ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4 เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานในประเด็นดังกล่าว
รองจเรตำรวจ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการตรวจสอบเรื่องการซื้อขายตำแหน่งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4 หรือภาค 8 อย่างเป็นทางการ เนื่องจากต้องรอข้อมูลจากผู้ร้อง แต่ยอมรับว่าอาจมีหน่วยงานอื่นเริ่มดำเนินการบางส่วนแล้ว เพียงแต่เรื่องยังไม่ถึงมือสำนักงานจเรตำรวจ
เมื่อถามถึงความคืบหน้ากรณีการดำเนินคดีกับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. จากการตอบโต้กันในสื่อ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า เป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียหาย และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาต่อไป