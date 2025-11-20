"อนุทิน" รับยังไม่คุย "ศุภจี" นั่งแคนดิเดต สวน "มาร์ค" อย่าจุ้นเรื่อง ภท. ชี้ตื้อเท่านั้นที่ครองโลกปมดึง สส.พท.

นายกฯรับยังไม่คุย "ศุภจี" นั่งแคนดิเดตนายกฯภท. บอกอะไรที่บอกปชช.เนิ่นๆได้ก็เป็นสิ่งดีตอก "มาร์ค" อย่ายุ่งเรื่อง ภท. หลังวิจารณ์เปิดตัวก่อนเสียเปรียบ แย้มตื้อเท่านั้นที่ครองโลกหลังถามดึงสส.พท. ยังไม่คิดถึงจำนวนสส.
วันนี้ (20พ.ย.) เมื่อเวลา 17.30น. ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดเผยชื่อนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรคภูมิใจไทยได้ทาบทามแล้วหรือยัง ว่า ยังไม่ได้พูดคุย เพราะนางศุภจี อยู่สหรัฐอเมริกา
เมื่อถามว่าเป็นการมัดมือชกนางศุภจีหรือไม่ นายอนุทิน กล่าว่า เป็นเรื่องภายในพรรคตน ส่วนการเชิญอย่างเป็นทางการตนคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็คิด อย่างที่พูดว่า นางศุภจี เป็นแคนดิเดตนายกฯ ก็ยังไม่เห็นมีใครออกมาคัดค้าน ซึ่งตนจะไปคุยกับท่านในรายละเอียดต่อไป ตนเป็นคนเปิดเผยไม่อยากทำอะไรลับหลังประชาชน อะไรที่บอกประชาชนเนิ่นๆได้ก็เป็นสิ่งดี หลังจากคิดว่าการเลือกตั้งรอบต่อไปพรรคภูมิใจไทยไม่ควรมีแคนดิเดตนายกฯคนเดียว เพราะการเมืองในปัจจุบันเราได้เห็นการที่ไม่มีตัวเลือกเลยก็อาจจะเสียโอกาสไปได้ในฐานะหัวหน้าพรรคก็ต้องคิดไปเรื่อยๆ
เมื่อถามต่อว่าการที่ออกมาพูดก่อนเช่นนี้อาจทำให้นางศุภจี ถูกวิจารณ์เพราะเคยบอกว่าจะอยู่ไม่เกิน 8 เดือน นายอนุทิน กล่าวว่า ที่นางศุภจี บอกไม่เกิน 8 เดือนถูกต้องแล้ว เพราะรัฐบาลนี้อยู่ไม่เกิน 8 เดือน และตนในฐานะหัวหน้าพรรคก็ต้องรวบรวมผู้คนที่มีความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีประสบการณ์เข้ามาทำงานให้บ้านเมือง และการเชิญคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุดนี้มาทำงานไม่มีใครตอบรับตนตั้งแต่สายแรก แต่ต้องตื้อโน้มน้าวให้เขาเห็นแก่ชาติบ้านเมือง ขออย่าเอาคำพูดเหล่านี้มากล่อมหรือบีบให้พวกเขากลัวจนไม่กล้ากลับมาอีก
เมื่อถามอีกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะตื้อสส.จากพรรคเพื่อไทยมาร่วมพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนพวกตนเป็นเด็กๆมีคำกล่าวว่า ตื้อเท่านั้นที่ครองโลก
เมื่อถามย้ำว่าประเมินว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปพรรคภูมิใจไทยจะได้สส.เท่าไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้คิดขนาดนั้น ขอคิดในภาพรวมและนโยบายการหาเสียงก่อน ส่วนหลังเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทย สามารถจับมือได้กับทุกพรรคใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนที่แน่วแน่
เมื่อถามถึงกรณี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาบอกว่าการเปิดตัวแคนดิเดตเร็วไปจะทำให้เสียเปรียบ นายอนุทิน กล่าวว่า “ก็พรรคใครพรรคมัน พรรคท่านผมไม่เคยไปยุ่ง พรรคผมท่านก็อย่ามายุ่งเท่านั้นเอง“