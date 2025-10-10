"อนุทิน" หยอดรัก "พี่แฮงค์" รองแค่เมีย ตื้อเท่านั้นที่ครองโลก หลังสื่อถามลงชัยนาทดูเขื่อนหรือชวนกลับภท.

นายกฯ หยอดหวาน ’อนุชา‘ หลังสื่อถามลงชัยนาท ดูเขื่อนหรือชวนกลับภท. บอก ”ตื้อเท่านั้นที่ครองโลก ลั่น นอกจากภรรยาผม ก็รัก "พี่แฮงค์" เป็นที่ 2
วันนี้ (10 ต.ค. 68) เวลา 17:05 น. ที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ. สรรพยา จ.ชัยนาท นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ จ.ชัยนาท ที่มีนายอนุชา นาคาศัย สส.ชัยนาท พรรครวมไทยสร้างชาติ มาให้การต้อนรับ ว่า นอกจากมาดูเขื่อนแล้วจะมาชวนนายอนุชา กลับไปที่พรรคภูมิใจไทยหรือไม่ โดยนายอนุทิน ร้องโอ้โห และหันไปมองนายอนุชา ก่อนกล่าวว่า “ไม่รู้หรอว่า นอกจากภรรยาผมแล้ว ผมก็รักพี่แฮงค์เนี่ยเป็นที่ 2 ”
ส่วนจะชวนกลับมาอยู่พรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวเพียงว่า “ตื๊อเท่านั้นที่คลองโลก”