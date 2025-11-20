กำแพงเพชรเดือด! เด็ก “วราเทพ-สันติ” ซบ กธ.พร้อมวัดพลัง พท.

เด็ก “วราเทพ-สันติ” ซบ “ธรรมนัส” หลังผิดหวังกับลูกพี่เก่า สนามกำแพงเพชร “พท.- กธ.” เดือดแน่
วันนี้ (20 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคกล้าธรรม (กธ.) ว่า ในช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้ พรรค กธ.เตรียมจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.บางส่วน พบว่า บางรายเป็น สส.ปัจจุบันที่ย้ายมาจากพรรคอื่น โดยเฉพะในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ที่เดิมพรรค กธ. มี สส. 2 ราย คือ นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรค สส.กำแพงเพชร เขต 1 และ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สส.กำแพงเพชร เขต 2 แต่การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง พรรค กธ.จะส่งครบทั้ง 4 เขต โดย นายไผ่ และ นายเพชรภูมิ จะลงในเขตเดิม ส่วนเขต 3 และเขต 4 เดิมเป็น สส. สังกัดพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในกลุ่มของ นายวราเทพ รัตนากร อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่เพิ่งเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทย (พท.) ซึ่งพรรค กธ. จะส่งผู้สมัครลงไปแข่งด้วย
โดยในเขต 3 จะส่ง น.ส.พิชญา อาภรณ์รัตน์ พี่สาวของนายเพชรภูมิ ไปแข่งกับลูกชายของ นายอนันต์ ผลอำนวย สส.กำแพงเพชร ที่จะลงสมัครในนามพรรค พท.
ส่วนเขต 4 เตรียมจะส่ง นายปริญญา ฤกษ์หร่าย สส.กำแพงเพชร เขต 4 ลง ที่ตัดสินใจย้ายมาอยู่กับพรรค กธ. โดยมีสาเหตุจากการที่ นายวราเทพ เลือกให้ นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ลงสมัครในนามพรรค พท.แทนนายปริญญา ในเขตดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังมีรายงานอีกว่า นายจักรัตน์ พั้วช่วย สส.เพชรบูรณ์ ในกลุ่มนายสันติ พร้อมพัฒน์ แกนนำกลุ่มเพชรบูรณ์ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เตรียมจะมาเปิดตัวกับพรรค กธ.ด้วย โดยไม่ได้ตามนายสันติไปอยู่กับพรรค ภท.ด้วย เนื่องจากผิดหวังเรื่องการตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมา