จับตาประชุมใหญ่เพื่อไทย 'จุลพันธ์' เตรียมนั่งแท่นหัวหน้า 'ประเสริฐ' หวนนั่งเก้าอี้เลขาฯ ’วราเทพ‘ กลับรังเก่า

จับตาประชุมใหญ่สามัญเพื่อไทยหนุน 'จุลพันธ์' นั่งแท่นหัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่ 'ประเสริฐ' หวนนั่งเก้าอี้เลขาธิการพรรค ขณะ ’วราเทพ‘ หวนกลับรังเก่า เผยจ่อนำ สส. กำแพงเพชรย้ายซบ
วันนี้(31 ต.ค.) มีการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีพรรคเพื่อไทย เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ และเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.พรรคเพื่อไทย ภายหลัง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยพรรคเพื่อไทยได้มีการปรับรูปแบบเป็นการประชุมภายใน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 09.00 น.แกนนำพรรคต่างทยอยเดินทางเข้า อาทิ นางสาวแพทองธาร, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย,นายภูมิธรรม เวชยชัย, นายจักรพงษ์ แสงมณี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นที่น่าสังเกตว่า มีนายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แกนนำกลุ่มวังบัวบาน พรรคเพื่อไทย และอดีตสมาชิกกลุ่ม 16 ในรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่เคยโบกมือลาพรรคเพื่อไทยไปก่อนหน้านี้ โดยให้เหตุผลว่า ติดล็อกกฎหมายลูก พรรคการเมือง เป็นเหตุสมัครสมาชิกพรรคไหนไม่ได้ เดินทางมาพร้อมกัน
ขณะที่ นายสมศักดิ์ถึงกับออกปากแซวสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์นายวราเทพ ก่อนจะเดินเข้าร่วมประชุม
นายวราเทพเปิดเผยว่า วันนี้มาทักทายและพบ กับผู้ใหญ่ในพรรค ซึ่งไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม ซึ่งตนจะนัดอีกครั้งว่าจะมาสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยในวันใด และปัจจุบันตนมี สส. กำแพงเพรช พรรคพลังประชารัฐ ที่อยู่กับตนจำนวน 2 คน ซึ่งส่วนตัวตนได้คุยกับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แล้ว
เมื่อผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับนายสมศักดิ์ว่าการที่นายวราเทพกลับมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั้นดีหรือไม่ นายสมศักดิ์ ตอบสั้นๆ ว่า "ดีครับ"
โดยก่อนเริ่มประชุม แกนนำ สส. และ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นอกจากนี้ยังได้ยินไว้อาลัย ให้กับพลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส. บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในวัย 91 ปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า สส. พรรคเพื่อไทย จะสนับสนุนให้เป็นหัวหน้าพรรค คือ นายจุลพันธ์ เนื่องจากมีความโดดเด่นการทำงานสภาฯ และมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาหลักของประเทศอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งการตอบคำถามสื่อมวลชนฉะฉาน จะเป็นประโยชน์ต่อพรรคในการดีเบตระหว่างการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นช่วงต้นปีหน้า รวมถึงถือเป็นคนรุ่นกลางของพรรคที่จะสามารถเชื่อมคนรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ขณะที่ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย จากเดิมมีชื่อ นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอยู่ จะเปลี่ยนให้ นายสรวงศ์ ขึ้นไปเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และดึง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา กลับมาเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอีกครั้ง
ในส่วนของรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย คาดว่าจะมี 10 กว่ารายชื่อ โดยจะเป็นทั้งผู้อาวุโสในพรรคเพื่อไทย และคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานขับเคลื่อนพรรค อาทิ นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ, นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ, นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม, นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม, นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส. กทม. และนายก่อแก้ว พิกุลทอง สส.บัญชีรายชื่อ เป็นต้น
ส่วน นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ อดีตที่ปรึกษา นางมนพร เจริญศรี เป็นเหรัญญิกพรรคเพื่อไทย และ นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นนายทะเบียนพรรคเพื่อไทย