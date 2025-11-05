“อามินทร์” หอบดอกไม้รับ “เสี่ยต่อ” ชัดเจนซบ กธ. ทานข้าวคุยเป็นกันเอง 2 สส.ใต้ ปชป.ดอดร่วม

รมช.เกษตรฯ หอบดอกไม้ต้อนรับ “เฉลิมชัย” ที่ปัตตานี ส่งสัญญาณชัด ร่วมงานการเมือง “กล้าธรรม” ในอนาคต พร้อมพูดคุยรับประทานอาหารอย่างเป็นกันเอง 2 สส.ใต้ประชาธิปัตย์ ร่วงวงด้วย
วันนี้ (5 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว ภายหลัง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ ตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โดยในวันเดียวกันนี้ นายเฉลิมชัย เดินทางลงพื้นที่ จ.ปัตตานี และมีโอกาสได้พบกับนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ สส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้นายเฉลิมชัย เป็นการต้อนรับและส่งสัญญาณถึงการเตรียมร่วมงานทางการเมืองในอนาคตกับกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย กว่า 10 คน
นอกจากนี้ ยังมี นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ รองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ และ สส.นราธิวาส รวมถึง พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ นายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับนายเฉลิมชัย ก็ได้มาพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างกันเอง
อย่างไรก็ตาม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ ที่ จ.ปัตตานี ในวันที่ 8 พ.ย.นี้ คาดว่า มีโอกาสได้พบปะกับ สส.ในพื้นที่อีกด้วย