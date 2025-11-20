เพื่อไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.อีก 3 ราย ต้อนรับ "วราเทพ" กลับบ้าน

‘เพื่อไทย’ เปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัคร สส.ล็อตใหม่เพิ่ม 3 เขต ‘จุลพันธ์’ ลั่น ได้ ‘วราเทพ’ กลับบ้าน เสริมทัพช่วยชนะกำแพงเพชร ขณะที่เจ้าตัว’ลั่น พท.เป็นพรรคอันดับหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสูง บอกอยากกลับบ้านที่เคยอยู่นานแล้ว แต่ไม่มีโอกาสมั่นใจ ได้ 4 เขตไปรวม 200 ตาม ‘สุริยะ’ ตั้งเป้า
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 พฤศจิกายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรค พท. พร้อมด้วย นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้วและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายพงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรค ร่วมเปิดตัวผู้สมัครสส. เป็นรอบที่ 5 จำนวน 3 คน
โดยนายสุริยะ กล่าวว่า วันนี้ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อที่จะได้เป็นผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ซึ่งวันนี้จะมีการเปิดตัว จ.กำแพงเพชร โดยได้มีการคัดเลือกมาแล้ว 3 คน แต่กำแพงเพชรมี 4 เขต ซึ่งอีก 1 เขต กำลังคัดเลือก และจะเปิดตัวในโอกาสต่อไป
ด้านนายจุลพันธ์ กล่าวว่า วันนี้พรรค พท. มีกิจกรรมเปิดตัวผู้สมัคร สส.อย่างต่อเนื่อง และวันที่ 21 พฤศจิกายนจะมีอีกครั้ง ฉะนั้น ขอให้ติดตามการเปิดตัวผู้สมัครที่มีความเข้มแข็ง วันนี้ยินดีอย่างยิ่งและต้อนรับนายวราเทพ รัตนากร กลับบ้าน ซึ่งนายวราเทพถือเป็นบุคลากรทรงคุณค่าของพรรคอย่างยาวนาน เราเคยทำงานร่วมกันตั้งแต่สมัยพรรึไทยรักไทยต่อเนื่องมาเรื่อยๆ นานวราเทพเป็นอดีตรัฐมนตรีในสมัยของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมาย วันนี้เราได้ความเข้มแข็งของกำแพงเพชรกลับมา พร้อมกับนายวราเทพ รวมถึงผู้สมัครที่มีแนวโน้มว่าจะชนะการเลือกตั้งได้สูงมาก และทำให้พรรค พท.มั่นใจว่าเราจะปักธงที่กำแพงเพชรได้อย่างแน่นอน
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ตนดูประวัติแล้วของผู้สมัครทุกท่านแล้ว เห็นว่ามีความรู้ ความสามารถคับแก้ว ทั้งเรื่องของการศึกษาและประวัติการทำงาน ถือเป็นบุคลากรที่เรียกได้ว่าคับแก้วโดยเฉพาะตัวหัวหน้าทีมคือนายวราเทพจะเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็ง มีความชัดเจนทำงานในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของจ.กำแพงเพชรแล้ว และเชื่อว่าภาคเหนือตอนล่างของพรรค พท.จะมีความแข็งแกร่งขึ้นตามตัว ทั้งนี้ ตนเชื่อว่านายวราเทพจะสามารถทำภารกิจและทำงานให้กับพรรคได้ในหลายมิติทั้งในเรื่องของนโยบายการเงินการคลัง การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในหลายมิติ ฉะนั้น ในเรื่องของการเสริมทีมที่แข็งแกร่งจะทำให้พรรค พท.เดินหน้าสู่การเลือกตั้งได้อย่างเข้มแข็งต่อไป
ด้านนายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นครั้งที่สองที่ตนเข้ามาพรรค พท. หลังจากที่หายไปประมาณ 7-8 ปี ซึ่งตนรู้สึกดีใจและอบอุ่น อยากขอบคุณหัวหน้าพรรค พท. และแกนนำพรรคทุกท่านที่ให้การต้อนรับตนและคณะ วันนี้ตนและทีมงานมาเป็นส่วนหนึ่งของพรรค พท. ด้วยเหตุที่ตนมองเห็นแล้วว่า พรรค พท.ยังเป็นสถาบันการเมือง และจะเป็นพรรคการเมืองที่จะอยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกนาน ที่สำคัญที่สุดคือ เป็นพรรคที่ตนเคยอยู่มาแล้ว เกือบ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2543 ที่ก่อตั้งพรรคใหม่ๆ จนถึงปี 2562 วันนี้ตนได้กลับมาอีกครั้งก็รู้สึกดีใจ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ให้กับพรรค พท.ในการแข่งขันการเลือกตั้งที่จะถึงนี้
นายวราเทพ กล่าวต่อว่า เชื่อมั่นว่าพรรค พท. ยังเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนให้การสนับสนุนจากผลงานที่ผ่านมา หรือแนวคิดนโยบายที่ดีๆ ซึ่งหลายนโยบายที่ทำสำเร็จไปแล้วมีมากกว่าที่ไม่สำเร็จ แน่นอนที่สุดคือทุกพรรคการเมืองมีนโยบายที่ทำทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ แต่หากเทียบกันแล้วตนเชื่อมั่นว่าทุกพรรคการเมืองในขณะนี้ พรขรค พท. เป็นพรรคอันดับหนึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จ ส่วนบางครั้งใครจะโจมตีว่ามีผลงานที่ไม่สำเร็จนั้น ก็อาจจะเป็นเหตุที่สุดวิสัย แต่ตนเชื่อมั่นว่า แนวคิดและการทำงานที่พรรค พท.ได้นำเสนออยู่ในขณะนี้จะเป็นพรรคที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องของประชาชน นี่คือความเชื่อมั่นที่ทำให้ตนกลับมา
“จริงๆ อยากกลับมาบ้านที่เคยอยู่มานานแล้วแต่ไม่มีจังหวะ ซึ่งผมได้คุยกับผู้บริหาร และทำงานร่วมกับ สส.พรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดในช่วงที่เป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณในหลายปี ที่สำคัญผมมีความคุ้นเคย และให้การเคารพกับนายจุลพันธ์ นายประเสริฐ ทั้งนี้ผมเคยทำงานร่วมกับนายสุริยะ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ในสมัยไทยรักไทย มีความคุ้นเคยและเชื่อมั่นในการทำงานของท่าน โดยเฉพาะนายสมศักดิ์ที่เป็นคนใกล้ชิดกับผมมากที่สุด เพราะสุโขทัยกับกำแพงเพชรมีพื้นที่ติดกัน ครั้งนี้จึงคิดว่านายสมศักดิ์สามารถได้สส.ในพื้นที่สุโขทัยแล้ว ผมจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถได้ที่กำแพงเพชร ก็จะมาเติมให้กับสุโขทัยด้วย” นายวราเทพ กล่าว
นายวราเทพ กล่าวอีกว่า ส่วนที่หลายคนมองว่า กระแสพรรค พท.ไม่เหมือนในอดีตนั้น กลุ่มของพวกตนเคยอยู่ในพรรคการเมืองที่ไม่มีกระแสมาแล้ว ในการเลือกตั้งปี 2562 และปี 2566 เราก็สามารถได้สส.มายกทีม ตนยังเชื่อมั่นว่าที่หลายคนมองว่าพรรค พท.เป็นขาลงนั้น แต่วันนี้อาจจะมองแค่วันนี้และในบางมิติ แต่หากมองภาพรวมทั้งหมดจนวันเลือกตั้งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ และมั่นใจว่าทีมกำแพงเพชรจะได้สส. 4 คน ไปรวมในเป้าหมาย 200 คนตามที่นายสุริยะหวังไว้
สำหรับรายชื่อผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัครสส.วันนี้ประกอบด้วย 1.นายธนากร รัตนากร (ลูกชายนายวราเทพ) 2.นายนพพล ผลอำนวย (ลูกชายนายอนันต์ ผลอำนวย สส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ) และ 3.นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการเปิดตัวผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัครสส.วันนี้ นายอนันต์ได้มาให้กำลังใจลูกชายด้วย