เพื่อไทยเปิดตัวผู้สมัคร สส.ล็อตใหม่ 11 คน 4 จังหวัด นนทบุรีลงครบทุกเขต ‘จุลพันธ์’ โวไม่มีพรรคไหนพร้อมเท่าเรา

‘เพื่อไทย’ เปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัคร สส.ล็อตใหม่เพิ่ม 11 คน 4 จังหวัด นนทบุรีครบทุกเขต ‘สมนึก’ โผล่ให้กำลังใจ ส่วน ‘สุริยะ’ เชื่อ บุคลากรที่คัดเลือกมามีแนวทางเดียวกับพรรค ยึดถือประชาชนเป็นหลัก ด้าน ‘จุลพันธ์’ ลั่น ไม่มีพรรคไหนพร้อมเท่าพรรคเรา
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 พ.ย. ที่พรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายพงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย และนายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย ร่วมเปิดตัวผู้สมัครสส. เป็นรอบที่ 4
โดยนายสุริยะ กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกวันที่พรรคเพื่อไทยพยายามเติมเต็มตามเป้าหมายที่ตนได้ประกาศไว้ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งว่าจะกวาด สส.ให้ได้ 200 ที่นั่งในการเลือกตั้งที่จะมาถึง พรรคเพื่อไทยได้เปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้งไปแล้ว 260 คน วันนี้อีก 11 คนรวมเป็น 271 คน เชื่อว่า บุคลากรที่พรรคเพื่อไทยพยายามคัดเลือกเข้ามามีแนวทางเดียวกับพรรค คือยึดถือประชาชนเป็นหลักและจุดแข็งที่สุดของพรรคเพื่อไทยที่ในอดีต คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ หากมองให้ดีในช่วงพรรคไทยรักไทย ตอนที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ดำรงตำแหน่งนายกฯ ก็มีปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้ง แต่ในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปีก็สามารถชำระหนี้ได้ก่อนเวลา ถือเป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทย หากผู้สมัครสามารถนำจุดต่างๆที่พรรคเพื่อไทย และไทยรักไทยเคยทำไปเสนอให้ประชาชนก็จะได้รับการตอบรับที่ดี
ด้านนายจุลพันธ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกหนึ่งวาระที่มีบุคลากรที่เข้มแข็ง ทำงานใกล้ชิดพื้นที่ มีความรอบรู้ในพื้นที่ ซึ่งคนที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรค มีการพูดคุยมาอย่างยาวนาน และพรรคได้เปิดตัวผู้สมัครไปแล้ว 3 รอบ รวมทั้งหมดเปิดตัว 65% ของเขตเลือกตั้งที่มีอยู่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง ที่เชื่อว่า ยังไม่มีพรรคไหนพร้อมเท่าพรรคเพื่อไทย ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ เป็นคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ ทำงานกับประชาชนจริง และการได้บุคลากรนี้มาร่วมงานกับพรรค แน่นอนว่า การตอบรับจากประชาชนย่อมเป็นไปในทางที่ดี และยังเป็นการสื่อสารสองทาง คือ วันนี้ได้ผู้สมัครมาได้พูดคุยกันอย่างเข้มข้นในเรื่องการทำนโยบายสู่การเลือกตั้ง และจะทำอย่างไรให้นโยบายตอบโจทย์ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย วันนี้มีเปิดตัวผู้เสนอตัวหลายจังหวัด ซึ่งมีการหารือ และแลกเปลี่ยนแนวความคิดเรื่องอุดมการณ์ หลักการต่างๆเพื่อให้พรรครับทราบถึงปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และจะเดินหน้าสู่การทำนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนทุกกลุ่มที่อยู่ในประเทศ และพรรคจะนำพาทุกคนเข้าสู่สภาให้ได้
สำหรับรายชื่อผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัคร สส.วันนี้ประกอบด้วย
1. นายวิทยา มาลา ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.พิจิตร
2. นายจอมจักรภพ วัชระจินดาวัฒนะ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. ชัยภูมิ
3. นางสาวณิชาภา โกวิทานนท์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.สมุทรสงคราม
4. นายวิรัตน์ เกียรติสันติกุล ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. นนทบุรี
5. นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. นนทบุรี
6. นางสาวดาราวรรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. นนทบุรี
7. นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. นนทบุรี
8. นายวัชยธนันท์ อัศวนิโครธร ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. นนทบุรี
9. นายประถมการ อ่วมอ่อง ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. นนทบุรี
10. นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.นนทบุรี
11. นายจำลอง ขำสา ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. นนทบุรี
ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครในครั้งนี้ มีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ซึ่งอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวมากว่า 45 ปี นอกจากนี้มีความสนิทสนมกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อีกด้วย ก็ได้มาร่วม สังเกตการณ์การเปิดตัวในครั้งนี้ด้วย