“เท้ง” เยือนทวีธาภิเศก รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ยกคำขวัญ ร.ร. หล่อหลอมตัวตน-ยึดทำงานการเมืองระบอบ ปชต.

หัวหน้า ปชน. เยือนทวีธาภิเศก รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ยกคำขวัญโรงเรียน “สร้างพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ” หล่อหลอมตัวตน-ยึดถือทำงานการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
วันนี้ (20 พ.ย.) ที่โรงเรียนทวีธาภิเศก นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนทวีธาภิเศกในฐานะศิษย์เก่า โดยผู้บริหารและสมาคมศิษย์เก่าได้ร่วมแสดงความยินดีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567
โดย นายณัฐพงษ์ ได้พบปะผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก และตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและกล่าวทักทายนักเรียนในช่วงหนึ่ง ว่า โรงเรียนแห่งนี้สร้างพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ที่ปลูกฝังให้ตัวผมเองรู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าเราโตไปแล้วประสบความสำเร็จ หน้าที่ของเราคือการตอบแทนให้กับสังคม และได้เดินเข้าสู่เส้นทางของการทำงานการเมืองก็เพราะสิ่งเหล่านี้ ซึ่งอาชีพนักการเมืองสามารถตอบโจทย์ชีวิตของผมได้ แต่ในทุกๆ อาชีพก็สามารถตอบโจทย์ความหมายของชีวิตทุกๆ คนได้เช่นเดียวกัน
ต่อมาได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็นกับคุณครูและนักเรียนในหอประชุมโรงเรียน ร่วมกับ นายปารมี ไวจงเจริญ สส.บัญชีรายชื่อ และ น.ส.ปวิตรา จิตตกิจ สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน
โดย นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การสร้างพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ คือ คำขวัญของโรงเรียนที่ปลูกฝังให้ตนเติบโตมาเป็นอย่างในวันนี้ บรรยากาศการพูดคุยในโรงเรียนทวีธาภิเศกวันนี้ ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเติบโตและเลือกเส้นทางไหนก็ตาม ทุกคนพร้อมที่จะก้าวไปเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะในระบอบประชาธิปไตย สำหรับตนการเป็นพลเมืองดีนอกจากทำตามหน้าที่แล้ว เรายังต้องเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวช่วยกันตรวจสอบ สอดส่อง เพื่อให้สังคมมีความโปร่งใสมากขึ้น
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า การมีจิตสาธารณะในเบื้องต้น คือ การอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสังคม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น แต่สิ่งที่สูงกว่านั้น คือ การช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม ตั้งแต่ก่อนเข้ามาทำงานการเมือง ตนพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการสายเทคโนโลยี อยากให้มีบริษัทที่เป็นเหมือน Google ของประเทศไทย เพื่อให้คนมีความสามารถไม่ต้องไหลออกนอกประเทศ นี่คือ จุดเริ่มต้นในงานการเมืองของตนคือทำเพื่อผู้อื่น และคืนประโยชน์ให้สังคมต่อไป
สำหรับนายณัฐพงษ์เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รุ่น 109 ปีพุทธศักราช 2547 ก่อนเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย