มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศยกย่อง "ศิษย์เก่าดีเด่น" แก่ "ครูสาวน้อย"

วันนี้ (7 ต.ค.) เพจ “Suan Dusit University” ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยกย่อง "ศิษย์เก่าดีเด่น" แก่ "ครูสาวน้อย" กนกวรรณ ศรีผง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศเกียรติคุณให้แก่ "นางสาวกนกวรรณ ศรีผง" ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น "ศิษย์เก่าดีเด่น"ด้วยจิตวิญญาณของครูผู้เสียสละ เธอได้ทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ แม้ในนาทีสุดท้ายของชีวิต ด้วยการปกป้องลูกศิษย์ของเธอจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาความทุ่มเทและการเสียสละนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจของเราทุกคน และมหาวิทยาลัยขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเธอ ด้วยความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเธอคือหนึ่งในพวกเรา**In recognition of her bravery and dedication, Suan Dusit University honors Miss Kanokwan Sriphong as our Distinguished Alumna, a true teacher at heart who courageously protected her students until the very end.**