อนุบาลขอนแก่นยันไม่งดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ แค่ปรับให้เหมาะสมแสดงอาลัยต่อสมเด็จพระพันปีหลวง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-โรงเรียนที่จังหวัดขอนแก่น เข้มงวดปรับกิจกรรมให้เหมาะสมช่วงไว้ทุกข์ ลดบรรยากาศรื่นเริงทั่วเมือง พร้อมดำเนินกิจกรรมตามแผนเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียน แต่คำนึงถึงความอาลัยต่อสมเด็จพระพันปีหลวง
วันนี้(27 ต.ค.) บรรยากาศการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ลดธงชาติลงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน โดยประชาชนที่มาติดต่อราชการต่างแต่งกายด้วยชุดดำหรือชุดสุภาพเพื่อไว้ทุกข์เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ทั่วทั้งจังหวัดแสดงออกถึงความโศกเศร้าและความอาลัยอย่างสงบเรียบร้อย
สำหรับบรรยากาศในสถานศึกษา ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของเกือบทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่ามีการลดธงครึ่งเสาเหมือนกับหน่วยงานอื่นๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย 1 นาทีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายหลังเสด็จสวรรคต
โดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบปะนักเรียนหน้าเสาธงและกล่าวถึงเหตุการณ์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้นักเรียนตระหนักและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
นายประจวบกล่าวว่า โรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางการถวายความอาลัย โดยลดธงครึ่งเสา 30 วัน และไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี ครูและบุคลากรแต่งกายชุดดำหรือชุดสุภาพ โดยอนุโลมให้ในวันจันทร์สวมเครื่องแบบข้าราชการ (ชุดสีกากี) ได้ ส่วนผู้ปกครองได้เชิญชวนให้ทำริบบิ้นหรือโบว์สีดำติดที่แขนเสื้อหรือหน้าอกของนักเรียนเพื่อแสดงความไว้อาลัย
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนระบุว่าจะไม่มีการงดหรือยกเลิกกิจกรรมตามแผนเดิม เช่น กีฬาสี หรือกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ แต่จะปรับลดบรรยากาศความรื่นเริงให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ เช่น การแข่งขันกีฬาสี เปลี่ยนจากการเดินพาเหรดพร้อมการแสดงมาเป็นการเดินธรรมดา งดการแสดงที่สนุกสนานเกินสมควร ส่วนกิจกรรมช่วงปีใหม่จะดำเนินการทำบุญ ตักบาตร ไหว้พระ งดการจัดงานสังสรรค์และงดการแสดงไม่เหมาะสม
นายประจวบย้ำว่า แม้จะเป็นช่วงไว้ทุกข์ แต่โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับพัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านอารมณ์ สังคม ร่างกาย และสติปัญญา จึงจะยังคงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แบบบูรณาการ โดยสอดแทรกการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างเหมาะสมต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์.