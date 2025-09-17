สถานทูตนิวซีแลนด์ ยก “ท๊อป จิรายุส” ศิษย์เก่าดีเด่นนิวซีแลนด์ ปี 2025

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นนิวซีแลนด์ 2025” (New Zealand Alumni Hall of Fame 2025) จาก สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ และ Education New Zealand (ENZ) โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Jonathan Dale Kings เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลนี้คัดเลือกศิษย์เก่าชาวไทยที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์และประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในเส้นทางอาชีพหรือการสร้างคุณูปการต่อสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างและส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2568 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 กรุงเทพฯ
คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัล New Zealand Alumni Hall of Fame 2025 จากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ในฐานะศิษย์เก่าของ Marlborough Boys' College และ Whanganui Collegiate School ประเทศนิวซีแลนด์ ในช่วงมัธยมศึกษา ผมได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย รวมถึงเปิดมุมมองในการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยหล่อหลอมให้ผมเป็นคนกล้าที่คิดและกล้าที่จะลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ อย่างการก่อตั้งบิทคับ กรุ๊ป ขึ้นมาก็เพราะต้องการเป็นคนที่บุกเบิกระบบการเงินรูปแบบใหม่ให้กับคนไทยและประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศได้สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งการได้รับรางวัลนี้ช่วยยืนยันว่าสิ่งที่ผมกำลังทำเพื่อขับเคลื่อนประเทศอยู่นี้ เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศด้วย”