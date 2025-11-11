สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2568 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 16 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ Convention Hall อาคาร E ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) โดยในปีการศึกษา 2567 นี้ มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 784 คน เป็นระดับปริญญาตรี 742 คน และปริญญาโท 42 คน
รองศาสตราจารย์ปราณี จงสุจริตธรรม อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร กล่าวโอวาทแก่บัณฑิตที่เข้ารับปริญญาบัตรในตอนหนึ่งว่า “วันนี้คือวันแห่งความภาคภูมิใจ ไม่เพียงแต่สำหรับตัวบัณฑิตเอง แต่ยังรวมถึงครอบครัว คณาจารย์ และผู้ที่มีส่วนสนับสนุนมาโดยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในรั้วสถาบันแห่งนี้ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความมุ่งมั่น อดทน และความเพียรพยายามของบัณฑิต อย่างไรก็ตาม การสำเร็จการศึกษาและเข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้ มิใช่จุดสิ้นสุดของการเรียนรู้ หากแต่เป็นก้าวแรกของการเดินทางบนเส้นทางวิชาชีพตามสาขาวิชาที่บัณฑิต ได้เรียนรู้มา ทั้งนี้ ยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดอยู่เพียงสิ่งที่ได้เรียนมา บัณฑิตต้องแสวงหาความรู้ใหม่ และเปิดใจรับแนวคิดที่หลากหลาย พร้อมที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขอให้รักษาคุณค่าของความเป็น “บัณฑิต” แห่งสถาบันแห่งนี้ ที่มี ทั้งปัญญา ความรับผิดชอบ และจิตสำนึกต่อส่วนรวมไว้ให้มั่น ขอให้บัณฑิตทก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ประโยชน์ ต่อสังคม ประเทศชาติ และโลกของเรา รวมทั้ง เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป ขอให้บัณฑิตมีหัวใจแห่งความกตัญญู รู้คุณต่อครอบครัว ครูบาอาจารย์ และองค์กรที่มอบโอกาสให้เติบโต เพราะ “ความกตัญญู” จะเป็นรากฐานที่มั่นคงของความสำเร็จและความสุขในชีวิต และจงอย่าหยุดเพียงแค่การเป็น “ผู้รับ” แต่จงเป็น “ผู้ให้” ที่พร้อมจะส่งต่อความรู้และโอกาสให้แก่ผู้อื่นในสังคมด้วย เมื่อบัณฑิตทำเช่นนั้นได้ ความสำเร็จของท่านจะไม่เพียงสร้างเกียรติแก่ตนเอง แต่ยังเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น”
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวรายงานการดำเนินงานของสถาบัน โดยได้ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ ๆ โดยเฉพาะ Monodzukuri ซึ่งมีทั้งความรู้ความสามารถในเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิดการเรียนรู้แบบญี่ปุ่นแท้ๆ ตามปรัชญาที่ว่า “สร้างนักคิด ผลิตนักปฏิบัติ พัฒนานักบริหาร” และอัตลักษณ์ของสถาบัน “แตกต่างด้วยภาษา ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม วัฒนธรรมที่หลากหลาย” มุ่งเน้นความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน ด้วยวิธีคิดสไตล์ญี่ปุ่น
ปัจจุบันสถาบันจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวม 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ คณะสื่อสารสากล คณะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม และ วิทยาลัยนานาชาติ มีหลักสูตรรวม 28 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 25 หลักสูตร หลักสูตรภาษาไทย 22 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร มีนักศึกษาปัจจุบันรวม 3,717 คน เป็นระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย 3,334 คน หลักสูตรนานาชาติ 208 คน และระดับปริญญาโท 175 คน
ตลอดระยะเวลาเปิดการเรียนการสอน สถาบันมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 11,496 คน เป็นระดับปริญญาตรี 10,501 คน และปริญญาโท 995 คน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ล้วนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และได้รับโอกาสจากองค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมชั้นนำในการรับเข้าทำงาน มีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของตนเองเป็นอย่างดี”
รับปริญญาบัตรสไตล์ไทย-ญี่ปุ่น แห่งเดียวในไทย
พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีนี้ จัดขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยสถาบันได้รังสรรค์พื้นที่ให้โอบล้อมไปด้วยบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ และกลิ่นอายของอัตลักษณ์ความเป็น “ไทย-ญี่ปุ่น” ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันที่ยึดมั่นในวัฒนธรรมทั้งสองชาติได้อย่างงดงาม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงความยินดีจากชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ที่ร่วมสร้างสีสันและมอบกำลังใจให้พี่บัณฑิตใหม่อย่างอบอุ่น และเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความสุขที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความทรงจำอันงดงามที่ตราตรึงใจทั้งบัณฑิต ครอบครัว และผู้ร่วมงานทุกคน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI: THAI-NICHI) สถาบันอุดมศึกษาสไตล์ญี่ปุ่นแห่งเดียวในไทย พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง และพร้อมพิสูจน์ให้เห็นว่า สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศและมีความโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับทั้งในไทยและในประเทศญี่ปุ่น
