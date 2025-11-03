KH Academy ผนึก ม.หอการค้าไทย ร่วมพัฒนาหลักสูตร–ผลิตบุคลากรสู่โลกธุรกิจยุคใหม่

สถาบัน KH Academy จับมือม.หอการค้าไทย ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะเฉพาะทางผ่านกิจกรรมเชิงวิชาชีพ เพื่อยกระดับศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในโลกธุรกิจยุคใหม่
นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหารสถาบันการเรียนรู้ KH Academy ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีอาจารย์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจและสถาบัน KH Academy ได้แก่ นายศิริโรจน์ ศิริสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและพัฒนาธุรกิจ นายณัฐภัทร เงาวิศิษฎ์กุล Co-Founder นางวรรณวิสา พันธุ์โอสถ Co-Founder Director of Partner Relations นายธงวัฏ จิตรภาษย์ ที่ปรึกษา และคณะอาจารย์ ม.หอการค้าไทย ได้แก่ อาจารย์ ดร.อัณณ์ณิชา ธัญญะชัยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ. ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.โสภิดา วระนิล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร.รินรดา แสงบัว หัวหน้ากลุ่มวิชาการเงินการลงทุน
รวมถึงนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพการเงินการลงทุนทั้ง 3 หลักสูตร ในโครงการ KH Preparatory Programs ของ KH Academy ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม ณ ห้อง Billion Quarter อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต
โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบัน KH Academy กับ ม.หอการค้าไทย เป็นการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะเฉพาะทางผ่านกิจกรรมเชิงวิชาชีพ เพื่อยกระดับศักยภาพนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ให้มีความพร้อมและความก้าวหน้าสำหรับการทำงานในโลกธุรกิจยุคใหม่ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งเพื่อร่วมกันพัฒนาภาพลักษณ์และการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหาร KH Academy เปิดเผยถึงที่มาของความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ว่า “KH Academy เป็นสถาบันความรู้นอกรั้วมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่องของการฝึกทักษะ การปฏิบัติ การศึกษาเพิ่มพูนประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในสายวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน ถ้าจะเปรียบเทียบ KH Academy ก็เหมือนเป็นสถาบันสอนพิเศษ แต่เป็นการสอนพิเศษในแบบที่ให้นักศึกษาที่มีความโดดเด่นในเรื่องของวิชาการอยู่แล้ว ได้มาทดลองเอาสิ่งที่เล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยมา ฝึกปฏิบัติจริงกับทางเรา ซึ่งจุดแข็งของ ม.หอการค้าไทย นอกจากด้านวิชาการแล้ว คือเรื่องของการเป็น Practice University นักศึกษามีทักษะที่ดีในเบื้องต้นอยู่แล้วในเรื่องของการลงมือปฏิบัติจริง ฉะนั้น ความร่วมมือครั้งนี้ KH Academy จะช่วยหนุนเสริมให้นักศึกษามีทักษะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอร์สระยะสั้น หลักสูตรที่เป็น Certificate หรือเมเจอร์สำหรับหลักสูตรปริญญา เชื่อว่านี่คือการผนึกผสานกำลังที่ดีระหว่างสององค์กร"
เช่นเดียวกับ ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ที่ระบุว่า “ม.หอการค้าไทย เป็น Practice University อย่างที่คุณบูรพากล่าว เราไม่ได้เน้นแค่วิชาการอย่างเดียว แต่ต้องปฏิบัติจริงได้ด้วย เรามีเครือข่ายของการปฏิบัติจริง การจับมือกับ KH Academy จึงเป็นการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงจากตัวจริงในวงการการเงินและการลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างและเติมเต็มทักษะที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน และจากผลตอบรับของนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกับ KH Academy พบว่านักศึกษาได้รับความรู้และรู้สึกชื่นชอบ ประทับใจเป็นอย่างมาก ถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของความร่วมมือนี้ และเราจะเดินหน้าส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพราะการรู้ก่อนได้เปรียบก่อนคือหัวใจสำคัญของการเตรียมเยาวชนสู่โลกธุรกิจ” ดร.รวิดา กล่าว