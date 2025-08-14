สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมเข้าสู่ทศวรรษใหม่ ด้วยความเป็นเลิศ มั่นคง และยั่งยืน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI: Thai-Nichi) จัดงานครบรอบ 18 ปี พร้อมพิธีรำลึกถึงผู้วางรากฐานในการก่อตั้งสถาบัน ได้แก่ ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล และอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ และพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณแก่ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์กร บริษัท และผู้มีอุปการคุณต่อสถาบัน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนานักศึกษาของ TNI: Thai-Nichi ให้พร้อมก้าวสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
ในอีก 2 ปีข้างหน้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI: Thai-Nichi) จะก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้าง “ความมั่นคงและยั่งยืน” เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวว่า
“หัวใจหลักของความมั่นคงและยั่งยืน: Sustainable คือ การมีจำนวนนักศึกษาที่เพียงพอและมีความหลากหลาย เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน เช่น การเปิดหลักสูตรวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor Engineering: SC) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์, การเพิ่มหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science and Analytics: DS) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคณะสื่อสารสากลเองก็เพิ่มหลักสูตรสื่อสารสากล (Global Communication: GLC) เพื่อเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ และหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม (Digital Technology for Business and Industry: DT) ของคณะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มนักศึกษาในหลักสูตรเทียบโอนภาคพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว รวมถึงการพัฒนางานบริการวิชาการ ที่นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับสถาบัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้แต่ละฝ่ายงานดำเนินงานแบบ Internal Profit Center”
รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในด้านการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม : Innovative นั้น TNI: Thai-Nichi มุ่งพัฒนา Center of Research Excellence (CORE) ให้ครบในทุกคณะ เพื่อเพิ่มผลงานวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะการได้รับทุนวิจัยจากภายนอก และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถจดอนุสิทธิบัตรได้
ไม่เพียงเท่านี้ เรายังขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ด้วยการสร้าง Smart Classroom, Smart Lab, Immersive Room และห้องปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ พร้อมยกระดับสู่ AI University ด้วยการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ ยังจัดทำหลักสูตร Non-degree รองรับนโยบาย Life Long Learning และระบบ Credit Bank สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการมุ่งสู่ E-learning University และ Virtual University ในอนาคต
สถาบันมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้สามารถทำงานได้จริงด้วยความรู้และทักษะแนวคิดแบบญี่ปุ่น พร้อมทั้งมุ่งสร้างความเป็นเลิศ : Excellent ให้กับนักศึกษาในทุกด้าน ด้วยแนวทางการเรียนการสอนสไตล์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นผ่านแนวทาง Monodzukuri หรือ 3PBL+P (Project-based, Problem-based, Practical-based Learning และ Personalized Learning) นักศึกษาทุกคนต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นและผ่านการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ”
“ฉะนั้นในระยะเวลา 2 ปีนี้สถาบันยังคงขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยสถาบันมุ่งสู่ Digital University ใช้ระบบดิจิทัลอย่างครบวงจรทั้งการสอนและการบริหาร พร้อมก่อตั้ง Japan Technology and Knowledge Center (JTK Center) เพื่อนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเผยแพร่สู่สังคม
และยังคงเน้นการสอนภาษาญี่ปุ่นให้มีคุณภาพเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำ และสร้างภาพลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นให้มีความเข้มแข็ง ผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ในสถาบัน ทั้งสะพานสีแดง สวนหิน และประตูญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาและผู้มาเยือนได้สัมผัสกลิ่นอายและซึมซับความเป็นญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด
ในอนาคต สถาบันมีแผน Reinventing University เพื่อปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบการสอน ให้อาจารย์มีความรู้รอบด้านมากขึ้น และเตรียมเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก เพื่อก้าวสู่ความสมบูรณ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ”
ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI: Thai-Nichi) ได้บ่มเพาะและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 10,000 คน ด้วยอัตราการได้งานทำ 100% ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งไทยและญี่ปุ่น การพัฒนานักศึกษา ด้วยการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้แบบญี่ปุ่น จนเป็นที่ยอมรับของ Stakeholder และนักศึกษาเหล่านี้จะก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของไทยและญี่ปุ่นในอนาคตได้อย่างแท้จริง ตามปรัชญาที่ว่า “พัฒนาวิทยาการ เสริมสร้างอุตสาหกรรม เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
