“ครูยุคใหม่ ใช้ GPAS 5 Steps สร้างนวัตกร”

สพป.นครราชสีมาจุดประกายไอเดียล้ำ จัดสัมมนา 1 โรงเรียน 1 อำเภอ ปลุกไฟการเรียนรู้แบบใหม่ สู่การสร้าง “นวัตกรตัวจิ๋ว”
“วันนี้ไม่ใช่แค่การสอน แต่มันคือ การสร้างอนาคต” เสียงของครูยุคใหม่ที่กล้าคิด เปลี่ยน และลงมือทำ วันที่ 2 สิงหาคม 2568 บรรยากาศที่โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ร้อนแรงกว่าแดดโคราช ! ไม่ใช่เพราะอากาศ…แต่เป็นเพราะความร้อนแรงของแนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนรู้ที่ระเบิดออกกลางงานสัมมนา “1 โรงเรียน 1 อำเภอ-การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ยุคดิจิทัล”
งานนี้ได้ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มาเปิดเวที พร้อมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหม่ของการศึกษา ปลุกพลังครูทั่วภาคอีสานให้ “เลิกยืนสอนเฉย ๆ” แล้วหันมาออกแบบห้องเรียนให้เด็ก“กล้าคิด-กล้าทำ-กล้าสร้างสรรค์”
GPAS 5 Steps : หัวใจของการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนสู่นวัตกร เวทีนี้ไม่ใช่เวทีธรรมดา แต่มันคือ “ฐานปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ : Launch Pad” ที่เปลี่ยนครูจาก “ผู้สอน” → เป็น “โคช” เปลี่ยนเด็กจาก“ผู้ฟัง” → เป็น “นวัตกรตัวจิ๋ว” ที่รู้จักคิด วิเคราะห์ สร้าง และสะท้อนกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบGPAS 5 Steps ถูกยกมาเต็มสูตร : ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบถักทอ หลอมรวมจิตใจ (เจตคติค่านิยม : Attitude & Value)กาย (ทักษะปฏิบัติ : Skill & Performance) และสติปัญญา (ความรู้ความเข้าใจ : Wisdom & Knowledge) ด้วยการค้นหา คัดเลือกข้อมูล (Gathering: G) มาวิเคราะห์ให้เกิดความหมาย สร้างความรู้และสรุปความเข้าใจได้ด้วยตนเอง (Processing: P) ประยุกต์ใช้ความรู้ผลิตผลงาน นวัตกรรม (Applying and Constructing the Knowledge: A1) นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Applying the Communication Skill: A2) ประเมินตนเอง ถอดบทเรียน พัฒนาต่อเนื่อง (Self-Regulating: S) ผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยของเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (Digital technology & AI) เพื่อสร้างคุณค่างานการดำรงชีวิต มีผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม GPAS 5 Steps จึงไม่ใช่เพียงแค่กระบวนการเรียนรู้ธรรมดา แต่คือเครื่องมือ “เปลี่ยนครู ให้เก่งขึ้น และเปลี่ยนเด็กให้กล้าขึ้น” ในยุคที่เด็กต้องโตไปใช้ชีวิตท่ามกลางข้อมูลมหาศาล AI จึงกลายเป็นผู้ช่วยตัวจี๊ดของครู ที่ทำให้ห้องเรียนไม่หลับ แต่ “ลุกเป็นไฟ”
ครูต้นแบบสายจ๊าบ-จุดไฟไม่ให้ห้องเรียนมอด หนึ่งในไฮไลต์ของงาน ต้องยกให้ ดร.ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค วิทยากรสายลุย จาก มรภ.อุดรธานี ที่บอกว่า “ถ้าครูไม่เปลี่ยน เด็กจะไม่ไปไหน” เขายกตัวอย่างโรงเรียนคุณภาพหลายแห่งที่ดึง Soft Power มาสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ โดยเน้นให้ครู “ฟังเด็ก” มากกว่า “สอนเด็ก”
ด้านนางจารุณี แจ้งอิ่ม จาก รร.บ้านโคกสูง สพป.นครราชสีมา เขต 1 ก็ไม่น้อยหน้า เธอวางแผนการสอน ให้นักเรียนเรียนรู้แบบสร้างความรู้ ผลิตผลงานตามแนวคิดและวิธีการนี้แบบชาญฉลาด ออกแบบกิจกรรมที่ดึงดูดใจเด็กสุด ๆ แถมยังชวนครูต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษแบบเอาจริงเอาจัง ผลลัพธ์ คือ เด็ก ๆ กล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น ชัดเจนขึ้น และมั่นใจสุด ๆ
ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฝากคำคมไว้ว่า : “เมื่อ Active Learning แบบ GPAS 5 Steps เข้ามาในกระบวนการเรียนรู้ เด็กจะไม่ใช่แค่ “ผู้เรียน” แต่เป็น “ผู้สร้าง” ผู้เรียนกลายเป็น นักคิด นักสร้าง นักเปลี่ยนแปลง” นั่นแหละคือหัวใจของการศึกษาไทยยุคใหม่ ไม่ใช่แค่ให้ “รู้” แต่ต้อง “ลงมือทำ” และ “เชื่อมโยงกับชีวิตจริง” สอดคล้องกับแนวคิดสี่เสาหลักการศึกษา ของ UNESCO คือ การเรียนรู้เพื่อรู้ (Learning to Know) การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติ (Learning to Do) การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน (Learning to Live Together) และการเรียนรู้ความถนัด สันทัดเพื่อสร้างอนาคต (Learning to Be) กิจกรรมในขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps จะช่วยให้ครูวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ ช่วยครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าใจ การเรียนรู้และเนื้อหาบทเรียนอย่างทะลุปรุโปร่ง
สรุป : ครูไม่เปลี่ยน เด็กไม่เดิน !
สพป.โคราช ตอกหมุดวิสัยทัศน์ใหม่ สร้าง “โรงเรียนสร้างนวัตกร” ทั่วภาคอีสาน ! การประชุมในครั้งนี้ เต็มไปด้วยพลังบวก รอยยิ้ม และความหวัง เมื่อครูเริ่ม “เข้าใจ เข้าถึง” เทคโนโลยีกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ ใช้ความรู้ผลิตผลงานนวัตกรรมแบบ GPAS 5 Steps เด็กจะได้ “พัฒนา” การเรียนรู้ของตนด้วยตน เมื่อครูพร้อมจะเปลี่ยน ห้องเรียนจะพร้อมพัฒนา และนั่นแหละ…จุดเริ่มต้นของการสร้าง “นักเรียนคุณภาพ” ที่พร้อมรับมือกับโลกอนาคตจริง ๆ ไม่ใช่แค่ในตำรา ท่านอยากเป็นครูแบบไหน? ครูที่ยืนสอนแบบเดิม ๆ หรือครูที่ลุกขึ้นมา “เปลี่ยนโลกของเด็ก” ให้กลายเป็น “นักคิด นักสร้าง และนักแก้ปัญหา” คำตอบอยู่ที่การลงมือทำในวันนี้ ไม่ใช่รอวันพรุ่งนี้