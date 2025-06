เวียดนามปักธงคริปโต! คุมเข้มกฎหมาย ตั้งเป้าฮับฟินเทคเอเซีย

วงการคริปโตเอเชียก้าวไปอีกขั้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2568 สภาแห่งชาติเวียดนามลงมติผ่าน กฎหมายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Law on Digital Technology Industry) ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโต ได้รับการยอมรับอย่างถูกกฎหมายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 โดยกฎหมายนี้ไม่เพียงเปิดประตูให้คริปโต แต่ยังเป็นใบเบิกทางให้เวียดนามก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับโลก ด้วยเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลและปั้นอุตสาหกรรม AI กับเซมิคอนดักเตอร์ในอนาคตอันใกล้เวียดนามไม่ได้มาเล่น ๆ โดยกฎหมายฉบับนี้สะท้อนพัฒนาการเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนประเทศจากฐานการผลิตราคาถูกสู่ ฮับเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อการแข่งขันกับยักษ์ใหญ่อย่างสิงคโปร์และฮ่องกง โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นหัวหอกในการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับกระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งชาติเวียดนาม เพื่อกำกับดูแลคริปโตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการป้องกันการฟอกเงินและการระดมทุนก่อการร้ายตามแนวทางของ Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเวียดนามอยู่ใน บัญชีสีเทา ตั้งแต่ปี 2566นอกจากการลงทุนคริปโตแล้ว กฎหมายยังให้สิทธิพิเศษทางภาษี และ เงินสนับสนุน สำหรับบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยี AI, เซมิคอนดักเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งรัฐบาลหวังว่า นโยบายนี้จะดึงดูดการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung, Intel และ Nvidia ซึ่งมีฐานการผลิตในเวียดนามอยู่แล้ว รวมถึงสตาร์ทอัพ Web3 จากทั่วโลกเวียดนามมีหนึ่งในชุมชนคริปโตที่คึกคักที่สุดในโลก จากข้อมูลของ Chainalysis ในปี 2566 เวียดนามติดอันดับ ท็อป 5 ในการยอมรับคริปโตทั่วโลก ด้วยประชากรที่อายุน้อย (กว่า 60% อายุต่ำกว่า 35 ปี) และการใช้สมาร์ทโฟนที่แพร่หลายถึง 85% ทำให้คริปโตกลายเป็นทางเลือกการลงทุนยอดนิยม โดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มองว่าเป็นโอกาสรวยเร็วท่ามกลางเศรษฐกิจที่เติบโต 6-7% ต่อปีขณะที่ก่อนหน้านี้ รัฐบาลเวียดนามเคยเข้มงวดกับคริปโต โดยในปี 2561 ธนาคารแห่งชาติเวียดนามออกคำสั่งสั่งห้ามธนาคารและสถาบันการเงินให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เนื่องจากกังวลเรื่องการฟอกเงินและความผันผวน แต่การเติบโตของบล็อกเชนและแรงกดดันจากชุมชนคริปโต ทำให้รัฐบาลต้องเปลี่ยนท่าที ล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2568 ต่อมากระทรวงการคลังประกาศแผนทดลองตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตแห่งชาติโดยได้ Bybit แพลตฟอร์มคริปโตอันดับสองของโลก ช่วยให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของเวียดนามไม่ใช่แค่การทำให้คริปโตถูกกฎหมาย แต่เป็นการวางรากฐานสำหรับ ระบบนิเวศดิจิทัล ที่ครอบคลุมประเภทการลงทุนต่างๆ ได้แก่: สินทรัพย์ดิจิทัลจะอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใสและปลอดภัยสำหรับนักลงทุน: มีการบังคับใช้ KYC (Know Your Customer) และ AML (Anti-Money Laundering) ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความกังวลของ FATF: รัฐบาลเวียดนามจะส่งเสริมการพัฒนาแอปพลิเคชันบล็อกเชน เช่น DeFi, NFT และการเงินข้ามพรมแดน: ลงทุนในโครงข่าย 5G, คลาวด์คอมพิวติ้ง และศูนย์ข้อมูล เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลรัฐบาลเวียดนามระบุว่า “นี่เป็นครั้งแรกของโลกที่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมถึงแม้กฎหมายนี้จะดูเป็นก้าวกระโดด แต่ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ นักวิเคราะห์เตือนว่า การกำกับดูแลที่เข้มงวดอาจกลายเป็น ดาบสองคม เนื่องจากข้อจำกัดบางอย่าง เช่น: การบังคับใช้ KYC และ AML อาจทำให้สตาร์ทอัพคริปโตขนาดเล็กหรือนักลงทุนรายย่อยรู้สึกว่าถูกจำกัด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเขตอำนาจศาลที่ผ่อนคลายกว่าอย่างดูไบหรือสิงคโปร์: แม้เวียดนามจะมีประชากรที่พร้อมใช้เทคโนโลยี แต่โครงข่ายไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลยังไม่เสถียร ซึ่งอาจขัดขวางการพัฒนา Web3: สิงคโปร์และฮ่องกงมีระบบนิเวศคริปโตที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว และเพิ่งออกกฎหมายเข้มงวดเพื่อป้องกันการฟอกเงิน ทำให้เวียดนามต้องเร่งสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดนักลงทุนนอกจากนี้ การที่เวียดนามอยู่ในบัญชีสีเทาของ FATF หมายความว่ารัฐบาลต้องพิสูจน์ว่า สามารถควบคุมคริปโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นอาจถูกกดดันจากนานาชาติ ซึ่งจะกระทบความน่าเชื่อถือของประเทศชุมชนคริปโตในเวียดนามกำลังคึกคักสุดขีด! โพสต์บน X ว่านักลงทุนและสตาร์ทอัพในโฮจิมินห์และฮานอยเริ่มจัดงานสัมมนา Web3 และแฮกกาธอนเพื่อฉลองกฎหมายใหม่ แต่ก็มีเสียงเตือนจากบางกลุ่มว่า รัฐบาลอาจใช้กฎหมายนี้เพื่อ “ควบคุม” มากกว่าส่งเสริม โดยเฉพาะการเก็บข้อมูล KYC ที่อาจกระทบความเป็นส่วนตัวIsabella นักข่าวจาก CryptoNinjas วิเคราะห์ว่า “เวียดนามมีศักยภาพเป็นผู้นำ Web3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะมีชุมชนคริปโตที่แข็งแกร่งและรัฐบาลที่กล้าตัดสินใจ แต่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับว่ารัฐจะสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมและการควบคุมได้หรือไม่”การทำให้คริปโตถูกกฎหมายของเวียดนามไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงในวงการการเงิน แต่เป็นการประกาศศักดาว่า ประเทศนี้พร้อมแข่งขันในเวทีเทคโนโลยีโลก ด้วยประชากร 100 ล้านคนที่กระหายนวัตกรรม และนโยบายที่มุ่งสู่ AI, Web3 และเซมิคอนดักเตอร์ เวียดนามอาจกลายเป็น “เสือตัวใหม่” ของเอเชียอย่างไรก็ตาม คำถามใหญ่คือ รัฐบาลจะบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของคริปโตและแรงกดดันจากนานาชาติได้แค่ไหน? และนักลงทุนจะกล้าเดิมพันกับเวียดนาม หรือจะรอจนกว่าตลาดจะพิสูจน์ตัวเอง? สิ่งเดียวที่แน่นอนคือ วงการคริปโตเวียดนามกำลังร้อนระอุ และโลกกำลังจับตาศักยภาพของเวียดนามทั้งด้านการนำคริปโตมาใช้ และการพิสูจน์ตนเองจากประเทศที่ติดอยู่ในบัญชีสีเทาของ FATF!