TP-Link ปั้มโครงการ Omada Engineer Champion รับตลาดอุปกรณ์เน็ตเวิร์กไทยโต 8%

ทีพี-ลิงก์ (TP-Link Enterprise) ประเทศไทย ประกาศพัฒนาคนไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายองค์กรที่ใช้เทคโนโลยี Omada เปิดตัวโครงการพิเศษ "Omada Engineer Champion" รับตลาดอุปกรณ์เครือข่ายในไทยที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 8%นายเฉิน คุณ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าจากรายงานของ DEPA ที่ชื่อ Thailand Digital Technology Foresight 2035 พบว่าตลาดอุปกรณ์เครือข่ายในไทยเติบโตเฉลี่ยปีละ 8% ตั้งแต่ปี 2018-2025 ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าความต้องการโซลูชันเครือข่ายคุณภาพสูงกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องOmada นั้นเป็นแบรนด์สินค้ากลุ่มองค์กรหรือ Enterprise ของ TP-Link ที่ครอบคลุมอุปกรณ์เครือข่ายที่องค์กรต้องการ ทั้ง Controller, Gateway Router, Access Point และ Network Switches โดย Omada เป็นแบรนด์แรกที่เปิดตัวอุปกรณ์รองรับ WiFi 7 ขณะเดียวกัน Omada ก็ติดอันดับใน Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Infrastructure ของ Gartner ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อนในส่วนโครงการ Omada Engineer Champion จุดขายหลักของโครงการนี้อยู่ที่การได้เรียนรู้จาก 3 ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ WiFi และ Networking ได้แก่ คุณเอ็ดจากเพจ SIAM Wireless, อาจารย์ ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน จากสถาบัน American Information System และอาจารย์ศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย กูรูและ YouTuber ด้านไอทีจากบริษัท VR Online Networkการอบรมใน Omada Engineer Champion นี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รูปแบบการเรียนรู้ใช้ E-Learning Platform โดยมีการอัปโหลดคอร์สเรียนทุกเดือน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง หลังจากเรียนจบแต่ละโมดูลแล้วผู้เรียนจะต้องสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน OCNA หรือ Omada Certified Network Administrator ใน 2 หัวข้อคือ OCNA Wireless และ OCNA Routing and Switchingไม่ใช่แค่ทฤษฎีอย่างเดียวนะครับ โครงการนี้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติจริงผ่าน Workshop เข้มข้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือตั้งค่าอุปกรณ์ แก้ไขปัญหา และสะสมประสบการณ์จริง ระยะเวลาของโครงการประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม โดยมีรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท รวมถึงบัตรกำนัลเงินสด ทริปท่องเที่ยวเพื่อดูงานทั้งในและต่างประเทศเป้าหมายของโครงการคือการยกระดับมาตรฐานบุคลากรไอทีในประเทศไทย โดยไม่ต้องผ่านการสอบมาตรฐานที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนขององค์กรและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างทั่วถึงปัจจุบัน TP-Link เคลมตัวเองเป็นผู้นำตลาดอุปกรณ์เครือข่าย WLAN อันดับ 1 ของโลกมาต่อเนื่อง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2010-2020 มีสำนักงานใหญ่ในอเมริกา และมีการดำเนินงานใน 170 ประเทศทั่วโลก สำหรับ TP-Link Enterprise ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 และมีรายได้แตะ 1 พันล้านบาทภายใน 8 ปี แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในตลาดไทย.