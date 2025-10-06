“หมอพงศ์เทพ” คว้ารางวัล “รำเพยจรัสแสง 2567” ศิษย์เก่าดีเด่น'เทพศิรินทร์ รุ่น 102'

ส.นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ มอบรางวัล“รำเพยจรัสแสง” แด่ “นพ.พงศ์เทพ” ศิษย์เก่าดีเด่น สร้างคุณูปการแก่สังคมและประเทศชาติ เนื่องในโอกาส 140 ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลสินแพทย์ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. และศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ รุ่น 2527–30 (รุ่น 102) ได้รับรางวัล “รำเพยจรัสแสง 2567” ศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 140 ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นอย่างอบอุ่น โดยมี ศ.พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่า และศิษย์เก่าหลายรุ่นเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
สำหรับรางวัล “รำเพยจรัสแสง” จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน หรือประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และสร้างคุณงามความดีแก่โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ
ทั้งนี้ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ระบุว่า การมอบรางวัลดังกล่าวไม่เพียงเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของศิษย์เก่าดีเด่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกับศิษย์เก่า และถือว่าผู้ได้รับรางวัลคือทรัพยากรบุคคลสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ต่อไปในอนาคต