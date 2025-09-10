เปิดราคา iPhone 17 เริ่มต้น 29,900 บาท แพงสุด 80,900 บาท

Apple เปิดราคาจำหน่าย iPhone 17 ซีรีส์ ในประเทศไทย ทั้ง iPhone 17 iPhone 17 Plus iPhone Air iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max เริ่มต้น 29,900 บาท - 68,900 บาท โดยคาดว่าจะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในวันศุกร์ที่ 12 กันยายนนี้ ก่อนวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ 19 กันยายน 2568
สำหรับราคาจำหน่ายของ iPhone 17 ซีรีส์ ประกอบด้วย
iPhone 17
รุ่น 256 GB - ราคา 29,900 บาท
รุ่น 512 GB - ราคา 37,900 บาท
iPhone Air
รุ่น 256 GB - ราคา 39,900 บาท
รุ่น 512 GB - ราคา 47,900 บาท
รุ่น 1TB - ราคา 55,900 บาท
iPhone 17 Pro
รุ่น 256 GB - ราคา 43,900 บาท
รุ่น 512 GB - ราคา 51,900 บาท
รุ่น 1 TB - ราคา 59,900 บาท
iPhone 17 Pro Max
รุ่น 256 GB - ราคา 48,900 บาท
รุ่น 512 GB - ราคา 56,900 บาท
รุ่น 1 TB - ราคา 64,900 บาท
รุ่น 2 TB - ราคา 80,900 บาท
ขณะที่ราคาของ Apple Watch 11 มีให้เลือกทั้งขนาด 42 มม. และ 46 มม. ในราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
Apple Watch SE 3 วางจำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่ 8,
Apple Watch Ultra 3 ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 บาท