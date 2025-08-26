มาแล้ว วันเปิดตัว iPhone 17 เคาะคืนวันที่ 9 ก.ย.

แอปเปิล (Apple) ส่งบัตรเชิญร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่ 9 กันยายน หรือที่เรียกกันว่า Apple September Event นับเป็นช่วงเวลาประจำปีในการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ ซึ่งทราบกันดีว่าคือ iPhone 17 ซีรีส์ โดยจากข้อมูลที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ จะเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดตัว iPhone 17 Air ด้วย
ข้อมูลจากหลายแหล่งระบุว่า ปีนี้ Apple เลือกที่จะเปิดตัว iPhone 17 ทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max และ iPhone 17 Air ที่จะเข้ามาแทนรุ่น Plus เดิม พร้อมกับเปลี่ยนโมดูลกล้องมาใช้แบบแนวนอนแทน นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลว่าจะกลับมาใช้วัสดุอะลูมิเนียมแทนไทเทเนียมแล้ว
ทั้งนี้ Apple จะเปิดตัวในสินค้าใหม่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน ตามเวลาสหรัฐ หรือเวลา 00.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย และคาดว่าจะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในวันที่ 12 กันยายน ก่อนวางจำหน่ายในไทยวันที่ 19 กันยายน