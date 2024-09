เปิดราคาไทย iPhone 16 เริ่มต้น 29,900 บาท

สำหรับราคาจำหน่ายของ iPhone 16 เริ่มต้นที่iPhone 16 และ iPhone 16 มีให้เลือก 5 สี สีดำ สีขาว สีชมพู สีเขียวอมฟ้า และสีน้ำเงินอัลตร้ามารีน- iPhone 16 128 GB - 29,900 บาท- iPhone 16 256 GB - 33,900 บาท- iPhone 16 512 GB - 41,900 บาท- iPhone 16 Plus 128 GB - 34,900 บาท- iPhone 16 Plus 256 GB - 39,900 บาท- iPhone 16 Plus 512 GB - 46,900 บาทiPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max มีให้เลือก 4 สี คือ ไทเทเนียมดำ ไทเทเนียมธรรมชาติ ไทเทเนียมขาว และไทเทเนียมทะเลทราย- iPhone 16 Pro 128 GB - 39,900 บาท- iPhone 16 Pro 256 GB - 43,900 บาท- iPhone 16 Pro 512 GB - 51,900 บาท- iPhone 16 Pro 1TB - 59,900 บาท- iPhone 16 Pro Max 256 GB - 48,900 บาท- iPhone 16 Pro Max 512 GB - 56,900 บาท- iPhone 16 Pro Max 1TB - 64,900 บาท