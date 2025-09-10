Apple เปิดตัว AirPods Pro 3 เพิ่มแปลภาษา-วัดอัตราการเต้นหัวใจ

Apple เปิดตัว AirPods Pro 3 รุ่นใหม่ล่าสุด อัดแน่นด้วยนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน ชูโรงด้วย Live Translation ที่สามารถแปลภาษาของคู่สนทนาได้แบบเรียลไทม์ทั้งประโยค และเป็นครั้งแรกที่ติดตั้ง เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ (HR Sensing) สำหรับติดตามการออกกำลังกายโดยเฉพาะ
สำหรับฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ AirPods Pro 3 ประกอบด้วย การอัปเกรดดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลง เพิ่มจำนวนจุกยากเป็น 5 ขนาดให้เหมาะกับการใช้งานของทุกคน พร้อมปรับปรุงระบบตัดเสียงรบกวน ANC ให้ตัดเสียงได้ดีขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
พร้อมกับการออกแบบการไหลเวียนอากาศใหม่ ให้มิติเสียงที่กว้างและน่าทึ่งยิ่งขึ้น ตัวหูฟังยังออกแบบให้ทนทานและแบตอึด กันน้ำและฝุ่นระดับ IP57 พร้อมใช้งานได้นานขึ้นเป็น 8-10 ชั่วโมง
โดยคาดว่าจะวางจำหน่ายในสหรัฐฯ 19 กันยายนนี้