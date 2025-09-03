ที่แท้แค่ลูกไล่!ทรัมป์เผยความจริง'ยิวเป็นใหญ่' อิสราเอลควบคุมคองเกรสโดยสิ้นเชิง

อิสราเอลเคยควบคุมสภาคองเกรสสหรัฐฯ "โดยสิ้นเชิง" และเป็นไปไม่ได้ที่ใครบางคนจะพูดถึงรัฐยิวในแง่ร้ายในทางการเมือง จากการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อช่วงต้นสัปดาห์
ทรัมป์ กล่าวในการสัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวเดลี คัลเลอร์ ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์(1ก.ย.) เน้นย้ำว่าอิราเอล เคยมีการล็อบบี้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเห็นมาในสหรัฐฯ "ถ้าคุณย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อน ผมหมายความว่า ผมจะบอกกับคุณว่า อิสราเอลมีล็อบบี้ที่เข้มแข็งที่สุดในสภาคองเกรส เท่าที่ผมเคยพบเห็นว่า ไม่ว่าจะเทียบกับองค์กรไหนๆ บริษัทใดๆและรัฐใดๆ อิสราเอลแข็งแกร่งที่สุด แต่ทุกวันนี้ ไม่มีการล็อบบี้ที่เข้มแข็งอีกแล้ว มันน่าทึ่งมาก" ทรัมป์อวดอ้าง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯรายนี้กล่าวต่อว่า "วันเวลาได้เปลี่ยนไปแล้ว และตอนนี้การเมืองสหรัฐฯส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลในทุกรูปแบบ"
ทรัมป์ ระบุว่า ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในกาซา ที่โหมกระพือขึ้นจากการที่พวกนักรบปาเลสไตน์บุกจู่โจมเล่นงานทางใต้ของอิสราเอลอย่างไม่คาดคิด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 ได้กัดกร่อนอิทธิพลของเยรูซาเลมในสหรัฐฯเพิ่มเติม "บางทีพวกเขาอาจชนะสงคราม แต่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ชนะในด้านการประชาสัมพันธ์ทั่วโลก คุณก็รู้ มันกำลังส่งผลเสียแก่พวกเขา"
ในขณะเดียวกัน ทรัมป์ กล่าวยกย่องตนเองกับสิ่งที่เขาทำเพื่ออิสราเอล อ้างว่าไม่มีใครทำเพื่อประเทศแห่งนี้มากกว่าเขาอีกแล้ว
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)