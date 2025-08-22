เพจดังเตือน! “ครอบแก้วดูดเลือด” เสี่ยงติดเชื้อ-ไม่ได้ช่วยเอาเลือดเสียออกจริง

เพจดัง “Drama-addict” ออกโรงเตือนกระแสครอบแก้วแบบกัวซาที่ใช้ของมีคมกรีดผิวหนังดูดเลือดเสีย ระบุไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าช่วยรักษาโรคหรือทำให้สุขภาพดี ซ้ำยังเสี่ยงอักเสบติดเชื้อ แถมสูญเสียสารสำคัญในเลือด ชี้ผู้ป่วยโรคประจำตัวห้ามทำเด็ดขาด
วันนี้ (22 ส.ค.) เพจ“Drama-addict” ได้โพสต์เตือนการครอบแก้ว โดยระบุข้อความว่า ”ไอ้การครอบถ้วยที่หลังแล้วเอาเลือดเสียออก กลับมาเป็นกระแสอีกละ
อันนี้เคยเป็นประเด็นเมื่อสิบปีที่แล้ว อธิบายดังนี้ว่าการครอบแก้วแบบกัวซา ปรกติเขาไม่ทำจนถึงขั้นเลือดออกนะ แค่ทำจนผิวหนังแดงๆ แค่นั้น ซึ่งแผนจีนเขาเชื่อว่าทำงี้แล้วกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ผ่อนคลาย ไรงี้ แต่มันมีการทำแบบที่มีการเอาของมีคมกรีดหรือจิ้มๆผิวหนัง ตรงบริเวณที่ไปครอบแก้ว แล้วพอเลือดออกมาก็เคลมว่านั่นเป็นเลือดเสียเป็นลิ่มๆ
อันนี้อธิบายว่า นั่นไม่ใช่เลือดเสีย มันคือเลือดที่เป็นลิ่มตามกลไกการแข็งตัวของเลือดตามปรกติ ปล่อยไว้ซักพักเด๋วมันก็จะสลายตัวเอง และร่างกายมีกลไกการกำจัดของเสียในเลือดอยู่แล้ว ด้วยตับและไต ไม่ต้องทำแบบนี้ อันนี้มันไม่ได้เอาแค่ของเสียออก มันเอาออกหมดทุกอย่างเลย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว โปรตีน แร่ธาตุ สารต่างๆในเลือดที่มีประโยชน์มันออกมาหมดเลย เสียของ
การเอาเลือดออกมาในลักษณะนี้ ไม่มีงานวิจัยว่าสามารถรักษาโรคนั่นนี่หรือทำให้สุขภาพดีได้จริงๆ เป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้น และการทำในลักษณะนี้ ก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อที่ผิวหนังด้วย ดังนั้นไม่แนะนำให้ทำ
ส่วนคนที่มีโรคประจำตัว ต้องกินยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ห้ามไปทำเด็ดขาด”