OMODA & JAECOO เร่งส่งมอบ JAECOO 5 EV ล็อตใหญ่ ถึงมือลูกค้าไทยกันยายนนี้

OMODA & JAECOO (โอโมด้า แอนด์ เจคู่) ประกาศความคืบหน้าการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ JAECOO 5 EV ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย โดยเริ่มทยอยส่งมอบล็อตแรกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขณะที่ล็อตที่สองจำนวนกว่า 1,000 คัน ได้ออกจากประเทศจีนแล้วและมีกำหนดถึงไทยในวันที่ 14 กันยายน 2568 เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนทยอยส่งต่อถึงมือลูกค้าอย่างมั่นใจ ภายในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะมีรถเข้ามารวมกว่า 3,000 คัน
ยานยนต์พลังงานใหม่ถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของ OMODA & JAECOO โดยเพียงเดือนสิงหาคม 2568 เพียงเดือนเดียว บริษัทสามารถทำยอดขายทั่วโลกได้ถึง 18,582 คัน ครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 57% และเมื่อรวมยอดขายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมปีนี้ มียอดสะสมทะลุ 100,358 คันแล้ว
สำหรับประเทศไทย JAECOO 5 EV ได้รับการตอบรับอย่างร้อนแรง มียอดจองล่วงหน้ามากกว่า 5,000 คันนับตั้งแต่วันเปิดตัวครั้งแรก ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตอกย้ำทิศทางการลงทุนเชิงรุกของบริษัทฯ ในตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง