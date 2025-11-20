“อนุทิน” ไม่รู้ กระแสข่าวชิงยุบสภากลาง ธ.ค.ไม่ขอประเมินคนปล่อยข่าว เสียเวลาทำงาน

“นายกฯ หนู” บอกไม่ทราบ กระแสข่าวชิงยุบสภากลางเดือนธันวาฯ ย้ำ อำนาจตัดสินใจอยู่ที่นายกฯ ไม่ขอประเมินคนปล่อยข่าว ชี้ ป่วยการเสียเวลาทำงาน
วันนี้ (20 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกระแสข่าวการยุบสภา ช่วงกลางเดือนธันวาคม ก่อนไทม์ไลน์ 31 มกราคม 2569 มองว่า มีนัยยะอะไรหรือไม่ ว่า กระแสข่าวนั้นไม่ทราบว่ามาจากไหน จึงไม่รู้จะตอบอย่างไร ความเป็นนายกรัฐมนตรีต่างจากนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆ คือ ทรงไว้ซึ่งอำนาจการทูลเกล้าฯ ออกพระราชกฤษฎีกายุบสภา ส่วนกระแสข่าวจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่ ตัวนายกฯเขาไม่ยุบ ก็คือไม่ยุบ หรือจะไม่มีกระแสข่าว แต่นายกฯเห็นว่า ควรจะยุบก็ยุบ ตรงนี้เป็นสิทธิและเป็นอำนาจที่นายกรัฐมนตรีมีอยู่แล้ว ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่อย่างไร ก็ทำงานทุกวัน ไม่มีปัญหาอะไร
ส่วนได้มีการประเมินหรือไม่ ว่า กระแสข่าวมาได้อย่างไร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเมินไปก็ป่วยการ เสียเวลาทำงานเปล่าๆ