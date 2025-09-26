นายกฯขอใช้วีคเอ็นคิดชื่อเลขาฯมท.1 เผยมีทีมแบ่งเบางานกระทรวงแต่ตนทำควบคู่ เทียวไล้ เทียวขื่อ

"อนุทิน" ขอใช้วีคเอ็นนี้ คิดชื่อใครนั่ง “เลขาฯ มท.1” เผย มีทีมงานพร้อมแบ่งเบางานกระทรวง แต่จะทำงานควบคู่ เทียวไล้ เทียวขื่อ บอก นอนพอ หลังโดนแซวภารกิจเยอะ
วันนี้ (26ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นใคร โดยนายกรัฐมนตรี นิ่งคิด ก่อนพูด ว่า “อืม และ บอกว่า ถามว่า เดี๋ยวกลับไปคิดวีคเอ็นนี้”
ส่วนมีในใจหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มี ส่วนจะมีคนเก่า หรือไม่ นายกรัฐมนตรี อุทานว่า โอ้ พร้อมกับกล่าวว่า ให้โฟกัสแค่ มท.1 2 3 4 ก็พอแล้ว มท.4 สวยจะตาย
ขณะที่งานเยอะหาคนมาแบ่งเบาภาระหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีทีมงานเตรียมพร้อม อีกทั้งนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 62 เพราะฉะนั้นเรื่องการทำงานต่าง ๆ ท่านเข้าใจ ระบบในกระทรวงมหาดไทย แต่ตนเองจะไป ๆ มา ๆ ภาษาของก๋ง คือเทียวไล้ เทียวขื่อ อยู่ระหว่างทำเนียบรัฐบาล กับมหาดไทย ทำงานเป็นนายกรัฐมนตรีบ้าง ทำงานเป็นมท.1ควบคู่กันไป และหลายหลายอย่างต้องใช้ทั้งสองบทบาท อะไรก็ตามที่สมัยก่อนมท.1 เสนอไป ไม่ค่อยได้รับการเห็นชอบอย่าวรวดเร็ว วันนี้ มือข้างซ้าย กับมือข้างขวา ต้องทำงานด้วยกันประสานกัน อยู่บนตัวคนเดียวกัน
อย่างไรก็ตามช่วงท้าย ผู้สื่อข่าวถามว่าที่มีหลายคนตั้งคำถามว่า พรุ่งนี้ (27 ก.ย.) ก็มีภารกิจ นายกรัฐมนตรี ถามกลับว่า ไม่ดีเหรอ ตนเองนอนพักผ่อน ส่วนเวลาทำงานน้อยใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เวลาน้อยมากไม่สำคัญ สำคัญที่ต้องใช้ทุกเวลาทำประโยชน์ให้กับบ้านเมือง