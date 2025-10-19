พท.ดัน “ชูศักดิ์” ปธ.กมธ.แก้รธน. รีบเคลียร์หลายปมเห็นต่าง ชงหารือวงนอกรอบประหยัดเวลาทำงาน

พท. ชู “ชูศักดิ์” นั่ง ประธานกมธ.แก้รธน. “ชลน่าน” มองมีหลายประเด็นเห็นต่างๆ ต้องรีบเคลียร์ ชงใช้วงนอกรอบหารือ หวังประหยัดเวลาทำงาน
วันนี้ (19ต.ค.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย ฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ว่าพรรคเพื่อไทย เตรียมเสนอชื่อนายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้ดำรงตำแหน่งประธานกมธ.แก้รัฐธรรมนูญ เพราะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะได้ทำงานมาต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีการแต่งตั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมกมธ. ในวันพรุ่งนี้ (20 ต.ค.) ว่าจะเลือกกมธ.ดำรงตำแหน่งใดบ้าง
นพ.ชลน่าน กล่าวด้วยว่าในการประชุมกมธ. ยังมีประเด็นต้องพิจารณาถึงกรอบเวลาการทำงาน เพราะมีเวลาทำงานจำกัด ประมาณ 1 เดือนเท่านั้น ขณะเดียวกันเนื้อหาที่ต้องพิจารณายอมรับว่ามีประเด็นที่สำคัญซึ่งยังเห็นต่างในรายละเอียด เช่น กลไกของการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าจะใช้ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) หรือ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพราะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่รัฐสภาเลือกให้ใช้เป็นหลัก คือ ฉบับของพรรคประชาชน กำหนดให้มี กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งแยกส่วนจาก สสร. นอกจากนั้นคือขั้นตอนหลังจากที่ยกร่างแล้วเสร็จ ว่า ต้องนำร่างรัฐธรรมนูญส่งให้สสร. หรือ รัฐสภา พิจารณาเห็นชอบหรือไม่ เป็นต้น
เมื่อถามว่ากรอบเวลาทำงานที่จำกัดกับประเด็นที่ยังเห็นต่างกันมาก จะมีวิธีใดเพื่อหาข้อยุติให้ได้โดยเร็ว โดยขณะนี้มีการพูดถึงเรื่องการโหวตตัดสิน นพ.ชลน่าน กล่าวว่าแน่นอนว่าการทำงานต้องยึดตามเสียงข้างมากของที่ประชุม แต่ในรายละเอียดที่เห็นต่าง หากต้องการทำงานให้รวดเร็ว อาจต้องใช้การหารือนอกรอบ เพื่อประหยัดเวลาของการทำงาน ส่วนกรอบเวลาทำงาน ส่วนตัวมองว่า ภายใต้เวลาที่มีจำกัด อาจต้องใช้เวลาประชุมให้มากในแต่ละสัปดาห์ เช่น 3 วันต่อสัปดาห์ และประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็น เพื่อให้งานของกมธ.เสร็จได้ทัน แต่จะมีข้อสรุปอย่างไรต้องรอหารือในกมธ.อีกครั้ง