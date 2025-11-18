"ไชยชนก" ปัดตอบ ภท.คว้าที่ 1 เลทือกตั้งครั้งหน้า ขอทำงานเต็มที่ให้ประชาชนตัดสิน

"ไชยชนก" ไม่ตอบ "ภูมิใจไทย" เป็นพรรคอันดับ 1 เลือกตั้งรอบหน้า ทำงานเต็มที่ ให้ประชาชนตัดสิน
วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2568) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่มีคนไหลเข้าพรรคภูมิใจไทยมากขึ้น ยังคาดหวังว่าจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ ว่า ต้องรอให้ประชาชนตัดสินใจ เพราะยังมีเวลาทำงานอีกเยอะ ตอนนี้รัฐบาลผ่านไปยังไม่ถึง 2 เดือน แต่ได้ทำงานกันมาแล้วพอสมควร
เมื่อถามถึงกระแสนายกฯ ก็นำขึ้นมาเช่นกัน นายไชยชนก กล่าวว่า ทุกพรรคมีโอกาส โดยเฉพาะพรรคที่เป็นรัฐบาล มีโอกาสที่จะแสดงผลงานก่อนการเลือกตั้ง ก็แล้วแต่ทุกพรรคว่าจะทำอย่างไร
ส่วนก่อนหมดอายุรัฐบาลมีนโยบายอะไรที่จะตึงกระแสเอาไว้ นายไชยชนก กล่าวว่า จริง ๆ มีปัญหาใหญ่ใหญ่ที่ชัดเจนหลายเรื่องอยู่แล้ว ส่วนจะกำหนดนโยบายอย่างไร ต้องรอดูอีกครั้ง ซึ่งงานข้างหน้ายังมีอีกเยอะ
เมื่อถามว่าจะทันในช่วงอายุรัฐบาลนี้หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า จะทันหรือไม่ทันเราก็ต้องทำ นั่นหมายความว่าต้องทำให้เต็มที่ และหวังว่าจะทัน