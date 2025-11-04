โฆษกพท.สวนนายกฯ ไม่รู้จักตนไม่เป็นไรแต่คนในภท.รู้จักคอลเซ็นเตอร์ จี้แก้สแกมเมอร์ไม่ต้องรอยุบสภา

โทรโข่งพท.ย้อนนายกฯ ไม่รู้จักตนไม่เป็นไร - แต่คนในพรรคฯ นายกฯ รู้จักคอลเซ็นเตอร์ - จี้เร่งแก้ปัญหาสแกมเมอร์ให้ทันใจ ปชช.ไม่ต้องรอถึงยุบสภา
วันนี้ (4พ.ย.) นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่ผู้าสื่อข่าว สอบถามนายกรัฐมนตรี ที่ตนเองตำหนิการปราบปรามสแกมเมอร์ของรัฐบาลยังล่าช้า แต่นายกรัฐมนตรี กลับตอบผู้สื่อข่าวกลับว่า ไม่รู้จักโฆษกพรรคเพื่อไทยว่า แม้นายกรัฐมนตรี จะไม่รู้จักตน ก็ไม่เป็นไร แต่คนในพรรคฯ ของนายกรัฐมนตรี รู้จักกับสแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ จนมีผู้มานำเสนอสินบนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 40 ล้านบาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีพอจะรู้จัก และเปิดชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันใจประชาชนได้หรือไม่
"รู้จักผมไม่เป็นไรครับ แต่คนในพรรคท่านรู้จักกับสแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ จนมีข้อเสนอมาให้ รมว. 40 ล้าน ท่านพอจะรู้จักและเปิดชื่อ เพื่อแก้ปัญหาให้ทันใจประชาชนได้ไหมครับ" นายศึกษิษฏ์ กล่าว
นายศึกษิษฏ์ ยังย้ำข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยตามที่นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เร่งรัดให้รัฐบาล เดินหน้าปราบสแกมเมอร์ภายใน 30 วัน ก่อนยุบสภา โดยไม่ต้องรอ 4 เดือนอย่างที่รัฐบาลออกมาประกาศ โดยต่อยอดจากกลไกเดิมที่รัฐบาลเพื่อไทยได้วางไว้แล้ว และขอให้รัฐบาล ออกมาแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แฉว่า ถูกแก๊งสแกมเมอร์ เสนอสินบน 40 ล้านต่อเดือน แลกกับการไม่ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่เคยบอกว่าจะมาสรุปผลภายในสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมขยายผลจับกุมไปยังต้นตอด้วย