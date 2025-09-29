กกต.แจงคดีฮั้ว สว.อยู่ชั้นอนุฯวินิฉัยตั้งแต่ 17 ก.ย.กรอบ 90 วันก่อนชี้ขาด ย้ำรอบคอบเป็นธรรมทุกฝ่าย

ประธาน กกต.เผย คดีฮั้ว สว.อยู่ในชั้นอนุฯวินิฉัยแล้วตั้งแต่ 17 ก.ย. โดยชั้นนี้มีเวลา 90 วัน ก่อนทำความเห็นเสนอ กกต.ชี้ขาด ย้ำการดำเนินการรอบคอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
วันนี้ (29 ก.ย. ) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เปิดเผยว่าสำนวนคดีฮั้วเลือก สว. ขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของอนุฯ วินิจฉัยหรือในชั้นที่ 3 โดยมีกรอบเวลาที่จะสรุปทำความเห็น 90 วัน โดยย้ำถึงกรอบเวลาที่จะต้องศึกษาเอกสารหลักฐานพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะคดีเรื่องฮั้ว สว. ที่มีผู้ถูกร้องนับ 100 คน
“สำนวนนี้เป็นที่ทราบกันอยู่ว่ามีผู้ถูกกล่าวหาค่อนข้างเยอะเป็น 100 คน และมีสำนวนคดีหลายพันหน้า ถ้าเราจะให้ความยุติธรรมกับใคร เราต้องมีเวลาศึกษาเอกสารพยานหลักฐาน การให้ถ้อยคำของบุคคลให้ละเอียดรอบคอบ ให้เข้าใจได้ก่อนที่จะตัดสิน ไม่ใช่เร่งตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกก็จะไม่เป็นธรรมกับใครทั้งสิ้น และเป็นการทำหน้าที่บทบาทที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม“
สำหรับกระบวนการสืบสวนของ กกต. มี 4 ชั้น ชั้นแรกเป็นการสืบสวนโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่ 26 ซึ่งใช้เวลาในการทำงานไป 4 เดือน และได้ส่งให้ขั้นตอนที่สองตามอำนาจของเลขาธิการ กกต. พิจารณาทำความเห็น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ซึ่งใช้เวลา60 วัน
ล่าสุดในวันที่ 17 กันยายน สำนวนส่งถึงขั้นตอนที่สาม คณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ ซึ่งมีกรอบเวลาทำงาน90 วัน จากนั้นในชั้นสุดท้ายจะส่งต่อที่ประชุม กกต. ซึ่งมีกรอบการทำหน้าที่ชี้ขาดว่าส่งฟ้องหรือไม่อีก 90 วัน แต่ที่ผ่านมาใช้เวลาจริงในการลงมติในที่ประชุมของคณะกรรมการไม่เกิน 15 วันนับแต่รับเรื่อง