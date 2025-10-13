“อนุทิน” โยนสภาเคาะเลือกร่างไหนแก้ รธน.ยัน ภท.ไม่แตะหมวด 1-2 ไม่หวั่นอยู่ไม่ถึง 4 เดือนเพราะได้เริ่มแล้ว

“อนุทิน” โยนสภาเคาะเลือกร่างแก้ รธน. ชี้ให้เป็นกลไกรัฐสภาดำเนินการ ยัน ภท.ไม่แตะหมวด 1-2 ไม่หวั่นอยู่ไม่ถึง 4 เดือน เพราะได้เริ่มแล้ว
เมื่อเวลา 11.50 น.วันที่ 13 ต.ค. 68 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะให้ร่างของใครเป็นร่างหลัก เพราะพรรคเพื่อไทยก็อยากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเป็นร่างหลัก ว่า ก็ต้องหารือกัน และในวันที่ 14 - 15 ต.ค. ก็จะมีการประชุมร่วมของรัฐสภาแล้ว ทุกอย่างให้เป็นไปตามกลไกของรัฐสภา
ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่จะให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านไปได้ต้องมีเวลาทำงาน 4 เดือนเต็มใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราได้ประชุมร่วมกับอีกหลายพรรคการเมือง และเป็นส่วนหนึ่งใน MOA ที่เราให้ไว้กับพรรคประชาชน จึงต้องทำตามที่มีข้อตกลงกันไว้
เมื่อถามย้ำว่า หากรัฐบาลอยู่ไม่ถึง 4 เดือนก็อาจจะทำไม่เสร็จ นายอนุทิน กล่าวว่า อย่างน้อยก็ได้นำเข้าสภา ถือว่าได้เริ่มแล้ว
เมื่อถามว่า นายกฯ ได้มีการเช็คเสียงฝั่ง สว. บ้างหรือไม่ว่าเป็นอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ไม่ได้เช็คเลย เพราะทุกอย่างเป็นไปตามกลไกประชาธิปไตย
เมื่อถามว่า แนวโน้มจะผ่านหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า แต่ละพรรคก็มีจุดยืนของตัวเองอยู่แล้ว โดยพรรคภูมิใจไทยไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสอง ส่วนมาตราอื่นๆ เดี๋ยวค่อยไปว่ากัน ซึ่งหวังว่าจะผ่านในวาระหลักการ จากนั้นก็จะมีในชั้นกรรมาธิการ
เมื่อถามว่า ในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลจะสามารถผลักดันเรื่องนี้ให้ผ่านในวาระ 3 เพื่อ เพื่อทำประชามติ และพร้อมเลือกตั้งได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องช่วยกัน และส่วนหนึ่งที่พรรคประชาชนต้องการให้พรรคภูมิใจไทยเข้ามาเพื่อเข้ามาเริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ