"บวรศักดิ์" ลั่นรบ.ไม่แก้รธน.ทั้งฉบับ ควบประชามติยกเลิก MOU เลือกตั้งบัตร 4 ใบ เมินใช้กม.เป็นอาวุธการเมือง

รองนายกฯแจงกลางสภา นโยบายรัฐบาลหนุนประชามติแก้รธน. แต่ไม่ทำทั้งฉบับ ไม่แตะหมวด 1-2 เผย ควบประชามติถามยกเลิก MOU ไทย–กัมพูชา เลือกตั้งครั้งหน้าปชช.ได้บัตรเลือกตั้ง 4 ใบ ย้ำไม่ดึงมติ ครม.เก่ากลับมาเสียบพรรคพวก–ไม่ใช้กม.เป็นอาวุธการเมือง
วันนี้ (29ก.ย.) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ลุกชี้แจงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาวาระด่วนการแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ ตอบคำถามสมาชิกที่กังวลเรื่องการแตะหมวด 1 และหมวด 2 ว่า ในนโยบายรัฐบาลเขียนไว้ชัดเจนว่าจะสนับสนุนการจัดทำประชามติและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยรับฟังเสียงประชาชนและสอดคล้องกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลไม่ได้ใช้คำว่า “จัดทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ” เพียงสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้
นายบวรศักดิ์กล่าวว่า การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่จะเป็นไป 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก ต้องผ่านประชามติว่าประชาชนเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ และกำหนดหมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญ จากนั้นขั้นสองจึงเป็นการยกร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือบุคคลที่รัฐสภากำหนด ทั้งนี้เชื่อว่าสองพรรคใหญ่จะไม่แตะหมวด 1 และ 2 เพราะหากแตะจะขัดรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มาตรา 255
นายบวรศักดิ์ย้ำว่า ประชามติที่รัฐบาลจะจัดพร้อมวันเลือกตั้งจะมีเพียง 2 เรื่อง คือ ประชาชนเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ และ เห็นชอบกับวิธีการจัดทำตามร่างที่รัฐสภาเสนอหรือไม่ แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งต้องรอ ส.ส.ร.กำหนด ทั้งนี้ ประชามติยังจะรวมคำถามเรื่องการยกเลิก MOU ไทย–กัมพูชา เพื่อขอฉันทานุมัติประชาชน เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลเฉพาะกิจไม่ควรตัดสินใจลำพัง โดยการทำประชามติแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณถึง 6,000 ล้านบาท
“ดังนั้น ในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งหน้าหลังการยุบสภา ประชาชนจะได้บัตร 4 ใบ คือ 1. เลือก ส.ส. เขต 2. เลือก ส.ส. บัญชีรายชื่อ 3. ประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ และ 4. ประชามติยกเลิก MOU ไทย–กัมพูชา”
ส่วนเรื่องข้อห่วงใยเรื่องการเล่นพรรคเล่นพวก นายบวรศักดิ์ยืนยันว่ามติ ครม. ที่รัฐบาลรักษาการชุดก่อนแต่งตั้งผู้บริหารไว้แล้วจะเดินหน้าต่อ ไม่มีการดึงกลับมาเพื่อเสียบพรรคพวกใหม่ อีกทั้งนายกฯ กำชับชัดว่าจะไม่ใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐเพื่อประโยชน์ทางการเมือง พร้อมยกกรณีอดีตเคยมีการใช้ ปปง. ตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามเป็นตัวอย่างที่ต้องป้องกัน
“เรื่องใดอยู่ในกระบวนการยุติธรรม เช่น เรื่อง ส.ว. เรื่องเขากระโดง และองค์กรอิสระ รัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซง นายกฯ รับปากแล้วว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม” นายบวรศักดิ์ย้ำ