"อนุทิน" นักถกพรรคร่วมฯ ก่อนประชุมรัฐสภาแก้ รธน.วาระแรก 14-15 ต.ค.

นายกฯ นัดถกพรรคร่วมรัฐบาล ก่อนประชุมร่วมรัฐสภา ถกร่างแก้ รธน.วาระแรก 14-15 ต.ค.นี้
ความเคลื่อนไหวที่พรรคภูมิใจไทย วันนี้ (13 ต.ค.) มีการนัดประชุมพรรคร่วมรัฐบาล นำโดยนายอนุทิน ชาญวรีกูล
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วน อาทิ นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภราดรปริศนานันกุล นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม
นอกจากนี้ยังมีแกนนำกลุ่มการเมืองเข้าร่วม นำโดย เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรึรวมไทยสร้างชาติ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ
โดยที่ประชุมวันนี้จะมีการหารือการประชุมร่วมรัฐสภา ในการพิจารณาญัตติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ในวันที่ 14-15 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะมีร่างของพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน และ พรรคเพื่อไทย ถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาวาระแรก
ซึ่งในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะยกคณะรัฐมนตรีไปประชุม ครม.ที่อาคารรัฐสภาอีกหนึ่งครั้ง เพื่อให้สะดวกกับการลงมติ โดยเฉพาะรัฐมนตรีที่ยังคงต้องทำหน้าที่ สส.อยู่ด้วย เพื่อการลงมติร่างรัฐธรรมนูญในวาระแรก เป็นไปอย่างเรียบร้อย