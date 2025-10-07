พรรคร่วมถกเดินหน้างานสภาฯ ให้กฏหมายผ่านราบรื่น รวมถึงการประชุมแก้รธน.

โฆษกพรรคภูมิใจไทย เผย เปิดพรรคประชุมพรรคร่วมรัฐบาลเดินหน้างานสภาฯ ให้กฏหมายผ่านราบรื่น รวมถึงการประชุมแก้รธน.
วันที่ (7 ต.ค.2568) เมื่อเวลา 15.00น.
ที่พรรคภูมิใจไทย มีการประพรรคร่วมรัฐบาล โดยนายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯ เป็นประธานการประชุม สส.พรรคร่วมรัฐบาลเข้าร่วมอย่างคึกคัก
จากนั้นเวลา 16.45น. น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ นายอัคร ทองใจสด รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ร่วมแถลงข่าวการประชุมพรรคร่วมรัฐบาล โดยน.ส.แนน แถลงว่าเหตุที่ต้องประชุมร่วมกันเนื่องจากมีวาระการพิจารณาค้างอยู่ในสภาฯ และใช้เวลาโหวตพอสมควร วันที่ 6 ต.ค.ได้รับการประสานจากวิปฝ่ายค้านต้องการให้พ.ร.บ.อากาศสะอาด ผ่านการพิจารณาโดยเร็ว จึงเชิญพรรคร่วมมาหารือร่วมกัน เพื่อให้กฎหมายผ่านสภาไปได้อย่างราบรื่น และยังได้หารือวาระของสภาฯในสัปดาห์หน้า ที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยหารือเรื่องการรักษาองค์ประชุมของทั้งสส.และสว. แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียด