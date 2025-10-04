"สุชาติ" ดันอุทยานฯ บริการนักท่องเที่ยวเต็มที่ ขู่ข้าราชการห้ามยุ่ง จ่อลงพื้นที่แม่น้ำกกแก้ปมสารหนู

"สุชาติ" เตรียมผลักดันให้อุทยานแห่งชาติบริการนักท่องเที่ยวเต็มที่ ขู่ข้าราชการห้ามยุ่ง จ่อลงพื้นที่แม่น้ำกก แก้ปัญหาสารหนู บอกอธิบดีมีวิธีแก้แล้ว รับกระทรวงทรัพยฯ ภารกิจเยอะ แต่สนุก
วันที่ 4 ต.ค.นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการทำงานในกระทรวงทรัพยฯ ได้มีการเน้นย้ำอะไรบ้าง ว่า เรื่องของแก้ไขโลกร้อนต่างๆ และเรื่องของ พ.ร.บ. ต้องรีบ โชคดีที่นายกฯ มอบหมายให้ดูเรื่องนี้ จะทำให้เร็วที่สุด
เมื่อถามว่า ใน 4 เดือนนี้ กระทรวงทรัพยฯ จะมีผลงานอะไรให้เห็นบ้าง นายสุชาติ เผยว่า พ.ร.บ.อากาศสะอาด แม่น้ำกกที่ตะไปลงพื้นที่ รงมถึงอุทยานต่างๆ การบริการนักท่องเที่ยวเราต้องทำตัวไม่ใช่ข้าราชการ ทำตัวเป็นผู้บริการที่ดี การดูแลพิทักษ์ผืนป่าสัตว์ป่าพันธุ์พืช ที่ดินป่าต่างๆ ต้องอนุรักษ์ไว้ ห้ามข้าราชการไปยุ่งเกี่ยว ถ้ายุ่งเกี่ยวไม่เอาไว้เด็ดขาด
สำหรับการลงพื้นที่ ตรวจสารหนูในแม่น้ำกก จ.เชียงราย-เชียงใหม่ นายสุชาติ กล่าวว่า มีความตั้งใจไป เพราะเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศ ถ้าเราไม่ไปรีบแก้ปัญหา กลัวจะลุกลามเอาไม่อยู่ ตนได้ถาม อธิบดีกรมอนามัยและอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แล้วว่าการแก้มีวิธีอยู่แล้ว ที่ตรวจแล้วไม่เจอเพราะน้ำฝนเยอะ สารหนูเจือจางที่ตรวจเลยไม่เกินค่า แต่วันหนึ่งที่ฝนแล้ง แล้วมีพิษมาจากฝั่งเมียนมาจะแก้ไขยังไง อธิบดีก็วางแผนแล้วแล้ว เดี๋ยวจะขึ้นฮอไปดูว่าน้ำมาทางไหนที่ปล่อยลงมา เราจะดักสารตัวนี้อย่างไร มีวิธีทำอยู่ ตนตั้งใจทำงานกับสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดกระทรวงทรัพยฯ ไม่ใช่เกิดจนตายแต่อยู่ในท้อง PM 2.5 มลพิษต่างๆ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด เป็นกระทรวงที่ภารกิจเยอะมากแต่สนุก ข้าราชการกระทรวงอธิบดีคนเก่งเยอะ ไม่ยาก เรามาระยะสั้น 4 เดือน ระยะกลาง 8 เดือน ระยะยาว 12 เดือน ถ้าเรามีโอกาสกลับเข้ามาใหม่อยู่กระทรวงนี้สามารถต่อได้เลย ฝากให้กำลังใจพวกตนด้วย