“วันนอร์” แจงสภาล่มเหตุ ส.ส.ขัดแย้งเรื่องวาระ เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า เชื่อแก้ไขได้ ปัดตอบปมขอตัว "ผู้กองแคท" ช่วยงาน

“วันมูหะมัดนอร์” แจงสภาล่มเหตุ ส.ส.ขัดแย้งวาระ ยันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า เชื่อแก้ไขได้ ย้ำองค์ประชุมคือความรับผิดชอบทุกฝ่าย มั่นใจวันแถลงนโยบาย รบ. ไม่มีปัญหา ปชช.ทั่วประเทศรอฟัง ปัดตอบปมขอตัว "ผู้กองแคท" ช่วยงาน
วันที่ 26 ก.ย.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 25 ก.ย. ล่มระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ. บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ว่า เป็นความรับผิดชอบของ ส.ส. ที่ต้องเข้าร่วมประชุม หากไม่ครบองค์ประชุม สภาฯ ก็ต้องปิดประชุม พร้อมย้ำว่าส่วนตัวเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวไม่น่าจะเกิดซ้ำบ่อยครั้ง ถือเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้า
นายวันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า สาเหตุเกิดจากความเห็นต่างในลำดับวาระ ฝ่ายหนึ่งต้องการอภิปรายญัตติปัญหาถนนทรุดหน้าโรงพยาบาลวชิระก่อน แต่อีกฝ่ายยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดมีความสำคัญ จึงเกิดการแสดงความไม่พอใจจนไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้ แม้ภาพรวมสภาจะเสียหาย แต่เชื่อว่าสุดท้ายสามารถปรับตัวได้ เพราะในอดีตทุกสมัยประชุมก็มักมีปัญหาองค์ประชุมบ้างเป็นปกติ
ส่วนกรณีฝ่ายค้านแตกเป็น 2 ฝั่งนั้น ประธานสภาฯ มองว่าอยู่ในช่วงปรับตัว แต่เชื่อว่าจะทำงานร่วมกันได้ ขณะที่การประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระของพรรคเพื่อไทยไม่น่าจะกระทบการทำงาน เพราะสภาฯ เป็นของสมาชิกทุกคน ความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ และสุดท้ายสามารถหาทางเดินร่วมกันได้
เมื่อถูกถามถึงการแถลงนโยบายรัฐบาล หากองค์ประชุมไม่ครบจะทำอย่างไร นายวันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า ขึ้นอยู่กับที่ประชุมและกติกา แต่เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหา เพราะการแถลงนโยบายเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนทั่วประเทศติดตาม คงไม่มีเหตุให้องค์ประชุมไม่ครบในวันดังกล่าว
สำหรับคำถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะพรรคประชาชนไปสนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือไม่นั้น ประธานสภาฯ ตอบว่า เป็นเพียงความเห็นที่แตกต่าง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ไม่สามารถไปบังคับใครได้
ส่วนกรณีเลขานุการประธานรัฐสภาทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอตัว ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา เบ็ญจะปัก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มาช่วยราชการที่สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรณีพิเศษ นายวันมูหะมัดนอร์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม ก่อนเดินเข้าลิฟต์ไปทันที