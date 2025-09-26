xs
"วันนอร์" แจงสภาล่มเหตุ ส.ส.ขัดแย้งเรื่องวาระ เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า เชื่อแก้ไขได้ ปัดตอบปมขอตัว "ผู้กองแคท" ช่วยงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“วันมูหะมัดนอร์” แจงสภาล่มเหตุ ส.ส.ขัดแย้งวาระ ยันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า เชื่อแก้ไขได้ ย้ำองค์ประชุมคือความรับผิดชอบทุกฝ่าย มั่นใจวันแถลงนโยบาย รบ. ไม่มีปัญหา ปชช.ทั่วประเทศรอฟัง ปัดตอบปมขอตัว "ผู้กองแคท" ช่วยงาน

วันที่ 26 ก.ย.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 25 ก.ย. ล่มระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ. บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ว่า เป็นความรับผิดชอบของ ส.ส. ที่ต้องเข้าร่วมประชุม หากไม่ครบองค์ประชุม สภาฯ ก็ต้องปิดประชุม พร้อมย้ำว่าส่วนตัวเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวไม่น่าจะเกิดซ้ำบ่อยครั้ง ถือเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้า

นายวันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า สาเหตุเกิดจากความเห็นต่างในลำดับวาระ ฝ่ายหนึ่งต้องการอภิปรายญัตติปัญหาถนนทรุดหน้าโรงพยาบาลวชิระก่อน แต่อีกฝ่ายยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดมีความสำคัญ จึงเกิดการแสดงความไม่พอใจจนไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้ แม้ภาพรวมสภาจะเสียหาย แต่เชื่อว่าสุดท้ายสามารถปรับตัวได้ เพราะในอดีตทุกสมัยประชุมก็มักมีปัญหาองค์ประชุมบ้างเป็นปกติ

ส่วนกรณีฝ่ายค้านแตกเป็น 2 ฝั่งนั้น ประธานสภาฯ มองว่าอยู่ในช่วงปรับตัว แต่เชื่อว่าจะทำงานร่วมกันได้ ขณะที่การประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระของพรรคเพื่อไทยไม่น่าจะกระทบการทำงาน เพราะสภาฯ เป็นของสมาชิกทุกคน ความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ และสุดท้ายสามารถหาทางเดินร่วมกันได้

เมื่อถูกถามถึงการแถลงนโยบายรัฐบาล หากองค์ประชุมไม่ครบจะทำอย่างไร นายวันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า ขึ้นอยู่กับที่ประชุมและกติกา แต่เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหา เพราะการแถลงนโยบายเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนทั่วประเทศติดตาม คงไม่มีเหตุให้องค์ประชุมไม่ครบในวันดังกล่าว

สำหรับคำถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะพรรคประชาชนไปสนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือไม่นั้น ประธานสภาฯ ตอบว่า เป็นเพียงความเห็นที่แตกต่าง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ไม่สามารถไปบังคับใครได้

ส่วนกรณีเลขานุการประธานรัฐสภาทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอตัว ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา เบ็ญจะปัก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มาช่วยราชการที่สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรณีพิเศษ นายวันมูหะมัดนอร์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม ก่อนเดินเข้าลิฟต์ไปทันที

