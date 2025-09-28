ุ“สมคิด” จี้ ภท.พูดให้ชัดวางเกมแก้รธน. 1 ปีหวังอยู่ยาวหรือไม่ มั่นใจเริ่มกลางต.ค.ที่เหลือขึ้นกับความจริงใจ

อดีตสส.พท. จี้ ภูมิใจไทยพูดให้ชัดวางเกมแก้รธน.ใน 1 ปีหวังอยู่ยาวหรือไม่ มั่นใจแก้รัฐธรรมนูญเริ่มกลางตุลาคมหลังจากนั้นขึ้นกับความจริงใจรัฐบาลว่าอยากแก้จริงหรือไม่
วันนี้ (28ก.ย.) นายสมคิด เชื้อคง อดีตสส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชน ทั้ง 3 พรรคยื่นร่างกันไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้ว จากนี้ขึ้นอยู่กับนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา จะบรรจุเข้าสู่วาระเมื่อใด หากสภาจะเร่งการพิจารณาสามารถก็เลื่อนวาระขึ้นมาพิจารณาได้
นายสมคิด กล่าวด้วยว่า การพิจารณาของสภาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ น่าจะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือนตุลาคม ก่อนปิดสมัยประชุมสภา หากพรรคภูมิใจไทย จริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็สามารถทำได้ คือผ่านวาระหนึ่งก่อนพร้อมตั้งกรรมาธิการเพื่อมาพิจารณาในประเด็นที่จะตั้งคำถามประชามติ เมื่อเปิดสมัยประชุมเดือนธันวาคม ก็สามารถเดินหน้าในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ได้ทันที
“หลังการแถลงนโยบายรัฐบาล ต้องชัดเจนว่า การจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อใด เพระหากดึงเกมช้า ก็ชัดเจนว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนที่อ้างว่าจะสามารถร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จภายใน 1 ปีนั้น ด้วยอายุรัฐบาลและขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น ยังไงก็ไม่ทันกับอายุรัฐบาล 120 วัน เว้นแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยจะนำประเด็นนี้มาอ้างในการอยู่ยาวเกินกว่าที่ประกาศไว้อย่างนั้นหรือ” นายสมคิด กล่าว