พท.ล็อคเป้าชำแหละ ‘รมต.ปราสาทสายฟ้า’ เปิดโปงกลุ่มอิทธิพลการเมือง หวังล้มคดีฮั้วสว.-เขากระโดง

‘เพื่อไทย’ เตรียมชำแหละ ‘รัฐมนตรีปราสาทสายฟ้า’ เปิดโปงกลุ่มอิทธิพลการเมือง หวังล้มคดีฮั้ว สว. - เขากระโดง วางตัว 2 กลุ่มประเด็น รวบรวมหลักฐาน ประเดิมยำใหญ่เวทีแถลงนโยบายรัฐบาล
วันนี้ (21ก.ย.) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงถึงรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยว่า พรรคเพื่อไทยหวังว่ารัฐบาลใหม่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นที่ตั้ง มากกว่ายึดถือผลประโยชน์ของกลุ่มพวกพ้อง หรือมีเจตนาในการเข้ามาสะสางปัญหาทางคดีความที่พรรคภูมิใจไทยกำลังเผชิญ
เพราะวันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงสื่อมวลชนแสดงความกังวลต่อรายชื่อรัฐมนตรีที่ปรากฎ คือ เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มอิทธิพลการเมือง ไม่ใช่แค่ ‘รัฐมนตรีสายล่อฟ้า’ แต่เป็น ‘รัฐมนตรีปราสาทสายฟ้าคอนเนคชั่น’ ที่อาจเข้าไปสร้างปัญหาให้กับการตรวจสอบและดำเนินคดีของหน่วยงานต่างๆ
ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย ได้เตรียมทีมงาน สส. ของพรรค ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่ออภิปรายในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา โดยแยก 2 กลุ่มประเด็นใหญ่ คือ
1.นโยบายที่นายกรัฐมนตรีจะแถลงต่อรัฐสภา โดยจะลงรายละเอียดที่ประเด็นสำคัญคือ การบริหารราชการแผ่นดินภายในช่วงเวลา 4 เดือน ตามที่รัฐบาลได้ทำสัญญาไว้กับพรรคประชาชน รวมทั้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และการทำประชามติ และ
2. คุณสมบัติของรัฐมนตรีแต่ละคน ความรู้ความสามารถ รวมไปถึงหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งในประเด็นคดีบุกรุกที่ดินเขากระโดง และคดีฮั้ว สว. รวมทั้งรัฐมนตรีคนอื่นๆ ที่มีข้อครหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ สุจริตอย่างเป็นที่ประจักษ์ จากพี่น้องประชาชน หรือถูกชี้มูลความผิดโดย ปปช. แต่ได้รับ “ตั๋วช้างสีส้ม” จากพรรคประชาชนให้เข้าสู่ตำแหน่ง ซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยในมาตราฐานเดียวกันกับที่รัฐบาลเพื่อไทยเคยถูกตรวจสอบด้วย
“ประเด็นหลักที่คิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญของการอภิปรายวาระการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาครั้งนี้ คือการตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาว่า การที่พรรคภูมิใจไทย พยายามทุกวิถีทาง ยอมทุกอย่างเพื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ในระยะเวลาเพียง 4 เดือนนั้น มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคดีฮั้ว สว. และกรณีที่ดินเขากระโดงหรือไม่ เพราะหัวใจสำคัญของสองเรื่องนี้ หากกระบวนการยุติธรรมได้เดินไปตามกลไกระบบปกติ เรื่องนี้อาจไปถึงทำให้ถึงจุดจบของพรรคการเมืองบางพรรคเลยก็ได้”