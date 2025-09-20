เพื่อไทยเตรียม 4 ขุนพลชำแหละนโยบาย ‘อนุทิน 1’ คาดแถลงต่อสภา 29–30 ก.ย.

เพื่อไทยวางตัว 'สุทิน-จาตุรนต์-จุลพันธ์-ชลน่าน' ชำแหละนโยบายรัฐบาล-คุณสมบัติรัฐมนตรี ‘อนุทิน 1’ คาดแถลงนโยบาย 29–30 ก.ย.นี้
วันนี้ (20 ก.ย. 68) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในการอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีว่า เบื้องต้นเราทราบคร่าว ๆ แต่ยังไม่เป็นทางการว่าจะมีการอภิปรายในวันที่ 29-30 ก.ย.นี้ โดยพรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อวานนี้ (19 ก.ย. 68) ถึงการเตรียมความพร้อม ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายคณะทำงานเพื่อเตรียมการอภิปรายคำแถลงนโยบายของรัฐบาล โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีนายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ และตนเอง เป็นคณะทำงานหลัก
จากนี้จะแสวงหาบุคคลมาร่วมทำงานเพื่อเตรียมการอภิปราย นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้มอบหมายประเด็นที่ควรจะอภิปรายไปให้พิจารณาโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1.นโยบายที่จะแถลง โดยคณะทำงานต้องไปศึกษาว่าในคำแถลงเป็นอย่างไร แต่เราก็คาดการณ์และเตรียมเป็นข้อสอบเอาไว้ ซึ่งจะเป็นประเด็นในการบริหารในราชการ 4 เดือน และ
2.ตัวบุคคลที่มาเป็นรัฐมนตรี เกี่ยวกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดิน
ในการอภิปราย 2 วัน เราไม่ได้ใช้เนื้อหาในการแบ่งผู้อภิปราย แต่เราคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกรัฐสภา เพราะการแถลงนโยบายต้องแถลงต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งโดยหลักแล้วมี 3 กลุ่มใหญ่คือ 1.สว. 2.สส. และ 3. สส.ที่สนับสนุนและไม่เห็นด้วย ดังนั้น ระยะเวลาที่อภิปรายต้องเฉลี่ยให้แต่ละฝ่ายที่เหมาะสม จึงต้องใช้การอภิปรายอย่างน้อย 2 วัน
ส่วนโฉมหน้าคณะรัฐมนนตรีที่ออกมาแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง เพราะบางคนจะมีเรื่องคุณสมบัติในการอภิปราย พรรคเพื่อไทยมีหลักฐานอะไรหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่าเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีอยู่ในกลุ่มของการอภิปรายตัวบุคคล เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่สมาชิกหรือทีมงานต้องเตรียมเรื่องนี้เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ